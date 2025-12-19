Andreea Dogaru, High Fashion Designer of the Year award la Bukarest Fashion Week

Moda are darul rar de a transmite emoție fără a rosti un cuvânt. Pe podium, fiecare apariție devine o declarație de stil, feminitate și atitudine, iar diferența dintre o ținută și o prezență memorabilă stă în detalii. La Bukarest Fashion Week, creația vestimentară românească a fost celebrată într-un cadru care a pus în lumină rafinamentul și viziunea autentică.

Feminitatea, reinterpretată cu rafinament

Andreea Dogaru a primit distincția High Fashion Designer of the Year, o recunoaștere a viziunii sale creative și a contribuției constante în zona rochiilor de seară și a designului high fashion. Colecția prezentată a captat atenția prin unitate, eleganță și exclusivitate, fiecare ținută adăugând un nou capitol unei povești construite cu migală.

Perspectiva Andreei Dogaru asupra feminității este una matură și sigură pe sine, în care luxul este o stare, nu o ostentație, iar frumusețea este tratată cu respect și echilibru.

„Pentru mine, moda înseamnă stare, siguranță și feminitate. Creez pentru femeia care își dorește să se simtă elegantă și prezentă în ceea ce poartă', spune designerul.

Rochiile de seară au atras privirile prin stil și finețe, iar fiecare apariție pe catwalk a completat o poveste coerentă, în care croiala, materialele și detaliile atent alese au definit eleganța pas cu pas. Prezența și atitudinea modelelor au amplificat impactul vizual al fiecărei creații.

High fashion contemporan, cu identitate clară

Semnătura Andreei Dogaru se distinge prin echilibru, rafinament și atenția constantă pentru detaliu. Colecția prezentată în cadrul Bukarest Fashion Week a evidențiat o înțelegere profundă a high fashion-ului contemporan: sofisticat, asumat și atemporal.

Premiul High Fashion Designer of the Year confirmă un parcurs construit cu consecvență și disciplină de-a lungul a aproape două decenii. Andreea Dogaru creează într-un registru în care eleganța nu urmează tendințe efemere, ci se definește prin stil, maturitate și o viziune fidelă ideii de lux autentic.

