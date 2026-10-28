8 din 10 femei au prezentat o îmbunătățire a petelor pigmentare persistente. Ce aduce AGE PIGMENT CONTROL, noua gamă Institut Esthederm?

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  . Actualizat 02.11.2026, 15:46,  de  ELLE
8 din 10 femei au prezentat o îmbunătățire a petelor pigmentare persistente. Ce aduce AGE PIGMENT CONTROL, noua gamă Institut Esthederm?

O nouă abordare 360° asupra pigmentării și îmbătrânirii pielii, care combină inovația dermatologică, corectarea petelor persistente și acțiunea anti-rid, pentru un ten mai uniform, luminos și neted.

Petele pigmentare, ridurile și pierderea luminozității sunt printre semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii. Expunerea la soare, poluarea, inflamația și trecerea timpului pot influența aspectul și uniformitatea tenului. Dar dacă îngrijirea pielii ar putea merge dincolo de corectarea petelor existente, acționând și asupra mecanismelor care favorizează reapariția lor?

Institut Esthederm lansează AGE PIGMENT CONTROL, o nouă gamă dedicată pielii cu pete pigmentare și semne vizibile de îmbătrânire. Mai mult decât o rutină anti-pete, gama combină corectarea petelor persistente, prevenirea reapariției acestora și acțiunea anti-rid, pentru un ten vizibil mai uniform, luminos și neted.

Tehnologii complementare pentru o abordare integrată

La baza formulării gamei se află asocierea a trei tehnologii complementare, fiecare cu un rol specific în abordarea propusă de brand:

  • Pigment Regul Technology acționează asupra etapelor-cheie ale melanogenezei, contribuind la reducerea aspectului petelor pigmentare și la uniformizarea tenului.
  • Junction Pigment Patented Technology* este concepută pentru a proteja și consolida joncțiunea dermo-epidermică, cu o acțiune orientată atât către pigmentare, cât și către semnele de îmbătrânire.
  • Cellular Water Technology este tehnologia emblematică Institut Esthederm, care susține vitalitatea celulară și contribuie la păstrarea aspectului tânăr al pielii.

Eficacitate evaluată dermatologic: după două luni de utilizare a rutinei cu ser și cremă, 8 din 10 femei au prezentat o îmbunătățire a scorului clinic al petelor pigmentare persistente, conform evaluării dermatologice realizate pe 33 de participante.

Două produse, o rutină completă

AGE PIGMENT CONTROL SER – Brightening Anti-Dark Spot & Anti-Wrinkle Serum (30 ml)
Un ser concentrat, cu textură fluidă și ușoară, care contribuie la corectarea petelor pigmentare persistente, limitarea apariției petelor noi și netezirea ridurilor și a liniilor fine.

AGE PIGMENT CONTROL CREMĂ – Brightening Anti-Dark Spot & Anti-Wrinkle Cream (50 ml)
Cu o textură fină și un finisaj mătăsos, crema completează acțiunea serului, contribuind la uniformizarea tenului, reducerea vizibilității petelor pigmentare și netezirea ridurilor. Produsul este disponibil într-un ambalaj reîncărcabil, cu refill de 50 ml.

Utilizate împreună, dimineața și seara, serul și crema formează o rutină care abordează simultan pigmentarea și semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii.

Prin AGE PIGMENT CONTROL, Institut Esthederm propune o nouă perspectivă asupra beautiful aging: frumusețea pielii înseamnă mai mult decât corectarea semnelor vizibile ale timpului. Înseamnă înțelegerea pielii, respectarea biologiei sale și susținerea frumuseții ei pe termen lung.

*Junction Pigment Patented Technology: cerere de brevet depusă.

Rezultate obținute în urma unei evaluări dermatologice realizate pe 33 de participante, după două luni de utilizare a serului și cremei AGE PIGMENT CONTROL. Proporția de 8 din 10 femei se referă la participantele care au prezentat o îmbunătățire a scorului clinic al petelor pigmentare persistente.

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Despre Institut Esthederm

Alături de Bioderma, Institut Esthederm este un brand din portofoliul NAOS, care îmbină expertiza în biologia pielii cu tehnologii avansate de îngrijire. Inspirat de principiile ecobiologiei, brandul promovează o abordare a frumuseții bazată pe respectarea mecanismelor naturale ale pielii și păstrarea aspectului său tânăr în timp.

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