50 de ani cu La Roche-Posay

Luna trecută, La Roche-Posay a sărbătorit 50 de ani de la înființare. Și nu oricum, ci chiar în inima Parisului, alături de sute de medici dermatologi, creatori de conținut și jurnaliști. Iar dacă ai urmărit conturile ELLE de pe rețelele sociale, probabil ai văzut deja că am avut ocazia să fiu acolo pentru a celebra această aniversare și a descoperi mai multe despre istoria și inovațiile brand-ului.

Evident, nu era prima mea interacțiune cu La Roche-Posay. Crema de corp LIPIKAR BAUME AP+M mi-a fost cea mai bună prietenă după ce mi-am ars pielea și am făcut insolație în Asia, CICAPLAST BAUME B5+ a fost balsamul pe care medicul meu dermatolog mi l-a recomandat de fiecare dată după tratamentele faciale mai intense, iar despre MELA B3 SERUM ți-am povestit acum câteva luni la rubrica Beauty Crush. Și susțin în continuare ce am spus atunci: este cel mai bun serum pe care l-am încercat pentru ameliorarea petelor pigmentare. Dar chiar dacă știam multe lucruri despre produse, nu eram neapărat familiarizată cu misiunea generală a brand-ului, care nu se rezumă nicidecum la eficiență sau inovație.

În spatele fiecărei formule există o viziune clară: aceea de a îmbunătăți viețile oamenilor. Sănătatea pielii și sănătatea mintală merg de multe ori mână-n mână, iar documentarul Scars of Life, pe care l-am văzut în timpul evenimentului de la Paris, a subliniat încă o dată cum afecțiunile dermatologice pot avea un impact major asupra stimei de sine și a bunăstării emoționale. Programul lansat de La Roche-Posay cuprinde o serie de studii epidemiologice desfășurate pe 5 continente și în 27 de țări, pe un eșantion de peste 30 de mii de participanți, care investighează impactul pe termen lung și cicatricile invizibile lăsate de afecțiunile pielii. Iar în urma celui mai amplu studiu despre eczemă realizat vreodată, care a implicat 28 de mii de foști pacienți, cercetătorii brand-ului au descoperit un adevăr dureros: aproape jumătate dintre acești oameni se simt mai puțin iubiți, chiar și astăzi, la ani buni de la diagnosticarea cu această afecțiune. Oricât de superficial ar putea suna pentru unii, problemele pielii lasă răni adânci, nu doar la exterior, ci și la interior. Fie că e vorba de cicatrici, pete, eczeme sau acnee, fiecare imperfecțiune poate deveni o povară emoțională greu de purtat. Pentru unii, aceste afecțiuni duc la o scădere a încrederii în sine, iar pentru alții pot deveni motivul unui episod anxios sau chiar al depresiei. La Roche-Posay înțelege perfect acest lucru, tocmai de aceea, în cei 50 de ani de activitate, s-a angajat să contribuie la progresul dermatologiei, unindu-și forțele cu comunitatea medicală, pentru a schimba în bine viețile oamenilor.

De la copii cu dermatite severe până la pacienți oncologici care se confruntă cu efectele tratamentelor, La Roche-Posay a demonstrat că poate aduce o schimbare reală în această industrie, nu doar prin eficiența produselor sale, dar și prin empatia și susținerea oferite acestor oameni. Mai mult decât atât, brand-ul este profund implicat în sprijinul pacienților oncologici, care adesea se confruntă cu efecte secundare severe asupra pielii.

În aceeași notă, în cadrul evenimentului aniversar de la Paris, unul dintre invitații speciali care au urcat pe scenă a fost Ninja, faimosul streamer american, care a vorbit despre propriul său diagnostic cu cancerul de piele, dar și despre importanța controalelor dermatologice, ce pot duce la o depistare timpurie a bolii.

Un alt angajament important pe care La Roche-Posay și l-a asumat în ultimii ani este sustenabilitatea. În 2020, brand-ul a lansat prima sa inovație în domeniul ambalajelor sustenabile, introducând tuburi pe bază de hârtie și rezerve de reîncărcare. Mai mult, și-a propus să utilizeze 100% plastic reciclat în ambalajele sale până în 2030. Iar începând din 2023, toate produsele La Roche-Posay sunt create în fabrici care utilizează exclusiv energie regenerabilă.

Cel de-al treilea pilon esențial pentru La Roche-Posay îl reprezintă, bineînțeles, inovația. Fiecare formulă este rezultatul unor cercetări aprofundate, susținute de o colaborare constantă cu medici dermatologi și cercetători. Această abordare științifică se reflectă în produse, care nu sunt doar eficiente, ci și sigure pentru pielea sensibilă. De fapt, toate formulele La Roche-Posay sunt create cu apă termală bogată în seleniu, cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante și calmante. Această apă este utilizată și în Centrul Termal La Roche-Posay, primul centru de dermatologie din Europa, care colaborează cu dermatologi și experți în neuroștiință, combinând îngrijirea dermatocosmetică cu tratamentele termale pentru a oferi soluții personalizate pacienților.

La aniversarea La Roche-Posay de la Paris, am avut ocazia să descopăr în detaliu produsele emblematice ale brand-ului, apreciate de peste 100 de mii de medici dermatologi din întreaga lume. Probabil le cunoști deja, dar, dacă nu, îți fac un rezumat rapid. De exemplu, CICAPLAST BAUME B5+ este un aliat de încredere în regenerarea pielii datorită formulei sale ultra-calmante. Fie că vorbim despre cicatrici post-acnee, iritații după intervenții sau chiar erupții cutanate, acest balsam accelerează vindecarea și oferă confort imediat, fiind sigur chiar și pentru pielea delicată a bebelușilor.

Pentru cei care au o piele foarte uscată sau cu tendință atopică, LIPIKAR BAUME AP+M este un balsam de corp cu acțiune triplă care reechilibrează microbiomul pielii, calmează imediat senzația de mâncărime și reduce riscul de recidivă. Un must-have pentru persoanele cu pielea sensibilă, dar și un produs recomandat pacienților oncologici care se confruntă cu efectele tratamentelor.

Effaclar Duo+M combate coșurile, punctele negre și semnele post-acnee, oferind rezultate vizibile pe termen lung. Formula sa, inspirată de știința microbiomului, este potrivită chiar și pentru adolescenți de peste 10 ani și poate fi folosită pe față, spate sau piept.

HYALU B5 este un serum anti-îmbătrânire cu efect reparator, ce hidratează intens și susține regenerarea pielii. Datorită formulei sale inovatoare, redă fermitatea și elasticitatea tenului în doar câteva ore, fiind ideal pentru prevenirea semnelor de îmbătrânire.

În plus, pe lângă produsele deja consacrate, experiența de la Paris ne-a oferit ocazia să descoperim cele mai noi inovații La Roche-Posay. Prima dintre ele este o soluție inovatoare împotriva hiperpigmentării, o problemă globală în creștere, care afectează jumătate dintre persoanele din întreaga lume. Noua formulă ANTHELIOS UVMUNE 400 FLUID ANTIPIGMENTARE SPF50+ combină protecția avansată împotriva radiațiilor UVA ultra-lungi cu Melasyl, o moleculă multi-patentată, dezvoltată după 18 ani de cercetare și inovație marca LOréal. Această abordare duală oferă atât prevenție, cât și corecție, protejând pielea de efectele dăunătoare ale soarelui și prevenind apariția petelor pigmentare.

Comparativ cu alte ingrediente consacrate pentru tratarea hiperpigmentării, precum vitamina C, acidul tranexamic sau acidul kojic, această moleculă oferă o eficacitate superioară și rezultate vizibile mai rapid. Produsul are o textură fluidă invizibilă, testată pe toate tipurile de piele, care se absoarbe rapid, fără a lăsa urme albe sau senzație lipicioasă. În plus, funcționează într-o sinergie perfectă cu MELA B3 SERUM, care ajută la corectarea petelor pigmentare existente, chiar și a celor persistente, și uniformizează nuanța pielii.

A doua inovație pe care La Roche-Posay o aduce în 2025 este Effaclar A.Z. Gel-cremă, o formulă revoluționară creată pentru a răspunde nevoilor pielii adulte cu tendință acneică. Bazată pe un trio puternic de acizi – azelaic, salicilic și hialuronic – combinat cu zinc, această soluție corectează imperfecţiunile recurente și semnele îmbătrânirii, oferind multiple beneficii pentru pielea cu tendință acneică. În plus, corectează petele pigmentare persistente și reduce ridurile, având rezultate vizibile în doar șapte zile. *Studiu clinic, 81 de persoane, 2 aplicări pe zi.

Deși toate aceste soluții ne arată clar că viitorul îngrijirii pielii evoluează, un lucru va rămâne întotdeauna la fel: La Roche-Posay va continua să rămână fidel angajamentului său de a pune oamenii pe primul loc și de a-i ajuta să se simtă mai bine în pielea lor.

