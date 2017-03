Scarlett Johansson divorteaza de Romain Dauriac, actrita intentand deja cererea de divort. Avocatul actritei, Judith Poller, a trimis deja actele de divort avocatului lui Dauriac, Harold Mayerson, in decursul zilei de ieri. Nu stim inca daca procesul va fi unul indelungat sau dificil, dar cei doi soti vor trebui sa ajunga la un consens in ceea ce priveste viitorul fiicei lor de 2 ani, Rose Dorothy Dauriac.

„Page 6” a vorbit cu avocatul lui Dauriac, care a declarat: “El ar vrea sa se mute in Franta cu fiica sa si doamna Johansson calatoreste foarte mult. O sa fie un proces interesant.”

Cuplul a fost vazut pentru prima data impreuna in octombrie 2012, iar in septembrie anul viitor, Scarlett purta pe degetul inelar un superb inel de logodna. Ei s-au casatorit apoi in secret, in cadrul unei ceremoniii private in 2014.



S-au mai facut speculatii ca cei doi ar trece prin momente grele in relatia lor, dar nu s-a stiut nimic sigur pana acum. Surse au mai declarat chiar ca era de asteptat sa se intample acest lucru, incat cei doi fac parte din lumi diferite si relatia lor ar fi fost prea greu de mentinut in aceste conditii.

Totusi, despartirea pare sa fie una amicala, cei doi au mai fost vazuti impreuna in public, la deschiderea unei galerii de arta, la doar cateva ore dupa ce tocmai anuntasera despartirea lor. Aceasta aparitie nu este neobisnuita, deoarece cum am mai spus, cei doi au ramas prieteni si par sa-si continue viata fara a provoca drama.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE