Printul William si Kate au luat noi masuri de protejare a familiei

Ducele si Ducesa de Cambridge au angajat o noua echipa de gradinari pentru a planta un rand de conifere in curtea palatului din centrul Londrei, pentru a-si feri familia de posibilele aparitii ale paparazilor si altor observatori.

Coniferele pot creste in inaltime pana la 12 metri si vor creea un perete verde in aripa de vest a palatului, unde, conform publicatiei britanice Hello, William si Kate vor locui impreuna cu cei doi copii.

Familia regala se va muta in Londra in toamna anului aceasta, atunci cand fiul cel mare, George, va incepe scoala. Se zvoneste ca George va merge la o scoala din aproprierea palatului numita Hill House, aceeasi pe care a frecventat-o si Printul Charles.

Acesta masura vine imediat dupa ce familia regala a intentat un proces impotriva unui fotograf, pe care l-au acuzat de urmarirea fiului lor, George in varsta de doar 3 ani, pe strazile din Londra.

Momentan William, Kate si cei doi copii locuiesc in Anmer Hall in Norfolk din anul 2015, dar in urma cu ceva timp au anuntat ca se vor muta intr-un apartament din Palatul Kensington.

Text: Florentina Dinu

Foto: Instagram