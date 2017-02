Natalie Dormer dezvaluie secrete din culisele Game of Thrones

Au fost nenumarate glume pe seama acestui subiect, s-a speculat ca fiecare actor se gandeste cu groaza la ziua in care va afla ca personajul lui va fi omorat in serial. Ba chiar, atunci cand primesc scenariul, dau repede paginile catre final pentru a vedea ce se intampla la finalul episodului.

Isaac Hempstead Wright, cel care l-a interpretat pe Bran Stark, a declarat in trecut ca actorii primesc chiar un buchet de flori si o sticla de sampanie, inante sa fie omorati in serial. Cum numarul deceselor creste de la episod la episod, nu numarul mortilor ne mai impresioneaza, ci modul inventiv prin care creatorii serialului decid sa-si ia la revedere de la personaje.

Margaery Tyrell, personajul jucat de Natalie Dormer, a fost omorata la sfarsitul sezonului 6, intr-un foc cu flacari de culoare verde, pus la cale de Cersei. Natalie Dormer a vorbit despre acest lucru, in timpul unei intalniri pentru promovarea ultimului ei film, Mass Effect: Andromeda.

“Cred ca e un hazard ocupational sa faci parte din echipa Game of Thrones. Esti, intr-un fel, mereu in asteptarea acelui telefon, deci..Dar a plecat intr-un mare fel, nu-i asa? Si pentru asta trebuie sa le multumim lui Dan si lui David, creatorii showului, ei vin mereu cu modalitati noi de a ucide personajele. Cred ca incediul a fost foarte inventiv…. s-ar fi terminat repede, slava cerului. Nu as fi vrut ca Margaery sa sufere, ”a mai spus Natalie Dormer.

Text: Marilena Iordache

Foto: HBO