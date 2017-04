Michelle Obama, asa cum nu ai vazut-o niciodata

Sursele nu au putut confirma unde se afla Michelle Obama, insa ea a fost surprinsa purtandu-si parul natural, prins doar cu un elastic, si avand pe cap o bandana cu buline albe. Fanii acesteia au fost extrem de incantati de aparitia lui Michelle Obama si de naturaletea acesteia.

In decursul celor 8 ani de presedintie a lui Barack Obama, ne-a fost rar dat sa o vedem pe sotia acestuia altfel decat cu parul aranjat si bine pus la punct. Insa, acum, Michelle a surprins placut, aratandu-ne podoaba capilara naturala.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

