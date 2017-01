Citeste discursul integral al legendarei feministe Gloria Steinem de la Marsul Femeilor de la Washington

Marsul Femeilor de la Washington si din sute de alte locuri din intreaga lume a adunat vorbitori celebri si mai putin celebri, activisti cu experienta, printre care si Gloria Steinem, cea care se afla in randul intai al luptelor femeilor de zeci de ani.

Gloria Steinem s-a nascut pe 25 martie 1934 si este feminista, jurnalista, activista politica si sociala, o conducatoare a miscarilor feministe de la finele anilor ’60 si inceputul anilor ’70. Munca ei jurnalistica pentru New York Magazine si pentru revista pe care a fondat-o, Ms., a pus-o in pozitia de lidera a femeilor din toata lumea care au cerut vreodata drepturi egale. De la discursuri incluzive despre persoanele de origini african-americane la eseuri despre dreptul femeilor de a-si controla propriile corpuri, de la partenerierea cu vedete si cu organizatii non-guvernamentale, Gloria Steinem si-a pus amprenta pe luptele femeilor pentru mai bine de 45 de ani.

Citeste mai jos discursul integral al legendarei feministe de la Marsul Femeilor de la Washington.

„Prieteni, surori si frati, toti cei care sunteti in fata mea astazi si in 370 de marsuri in fiecare stat din aceasta tara si de pe sase continente, si cei care veti fi alaturi de noi la ora 1 intr-un moment de tacere pentru egalitate in birouri, in bucatarii, in fabrici, in inchisori, in toata lumea. Va multumesc fiecaruia, si mai ales vreau sa multumesc organizatorilor, vizionari care au muncit din greu, ai acestui mars condus de femei, dar incluziv, dintre care una a reusit sa si nasca in timp ce organiza marsul. Cine mai poate spune asa ceva?

Va multumesc pentru intelegerea faptului ca uneori trebuie sa ne punem si corpurile acolo unde ne sunt credintele. Cateodata nu e suficient sa apesi un buton de send. Si acest lucru ne uneste cu femei din toata lumea care nu au computere sau electricitate sau nu stiu sa citeasca, dar care au aceleasi sperante si visuri ca noi.

Cred ca eu si ceilalti initiatori ai marsului, Harry Belafonte, Dolores Huerta, LaDonna Harris – toti acesti oameni uimitori –, trebuie sa fim cei mai batrani protestatari de astazi, deci m-am gandit la avantajele unei vieti lungi si unul dintre ele este ca iti amintesti intotdeauna de o vreme in care lucrurile erau mai rele.

Ne amintim de moartea viitorului, cu Martin Luther King, cu Jack Kennedy, cu Bobby Kennedy, cu Malcolm X. Fara aceste morti, de exemplu, Nixon nu ar fi fost ales, si nu am fi trecut prin atatia ani de razboi. Acum, marii nostri lideri Barack Obama si Michelle Obama sunt in continuare cu noi si ne amintesc ca ne-a fost teama ca nu vor fi, si ce amenintare era, de fapt, pe vietile lor. Si ei sunt cu noi.”

„Si acum, Bernie Sanders este si el cu noi. Si nu doar cu noi, dar se concentreaza si pe justitia economica si pentru a obtine educatie gratuita in colegiu in statul meu, New York. Si Hillary Clinton este bine si cu siguranta ca nu este in inchisoare (asa cum ameninta Donald Trump in timpul campaniei electorale, n.red.). Ea, care ne-a spus tuturor, intregii lumi, ca drepturile femeilor sunt drepturile omului si drepturile omului sunt drepturile femeilor. Atat de crucial, cand violenta colectiva impotriva femeilor din toata lumea a produs o lume in care pentru prima data in istorie femeile au devenit mai putine decat barbatii.”

„Nu incerc sa neg pericolul pe care il isca aceasta zi. Trump si acolitii sau au gasit cate o vulpe pentru fiecare gaina din Washington, si un deget care da send pe Twitter nu trebuie sa se trasnforme intr-un deget care apasa un tragaci. Cativa doctori cu experienta de la American Psychiatric Association ne-au scris public sa ne anunte, citez, ca «Simptomele sale foarte evidente de instabilitate mentala, mania grandorii, impulsivitate, hiper-sensibilitate la orice critica, si o aparenta incapacitate de a distinge intre fantezie si realitate, ne conduc la intrebarea privind adecvarea lui la imensa responsabilitate a functiei pe care o ocupa.» Am incheiat citatul.

Aceste lucruri s-au vazut foarte clar in discursul sau de la investirea de ieri. Tot ce s-a intamplat in fata lui a fost un dezastru. Tot ce a spus ca va fi fantastic, cel mai bun, miracole, toate superlativele folosite. A spus si ca el este cu oamenii. Intr-adevar, era cu oamenii. Ca sa parafrazez un citat celebru, trebuie doar sa spun ca «am intalnit oamenii, si tu nu esti printre ei.» Noi suntem oamenii!

Doar acest mars din Washington de astazi a necesitat cu o mie de autobuze mai mult decat intreaga investire. O mie de autobuze! Si vorbeam adineauri cu oameni de la celelalte marsuri, incluzandu-l pe cel din Berlin, care mi-au cerut sa va transmit un mesaj special: «Noi, in Berlin, stim ca zidurile nu functioneaza!» (o aluzie la planul lui Trump de a construi un zid pentru a opri imigrantii la granita cu Mexicul, n.red.).”

„Si amintiti-va de Polonia, unde in ultimele luni guvernul a trecut o lege anti-avort si sase milioane de femei au iesit in strada si au trebuit sa schimbe legea. Noi suntem oamenii! Noi avem puterea si noi o sa o folosim. Toata puterea pe care voi ati incercat sa o eliminati. De exemplu, ati incercat sa renuntati la Comisia de Etica a Congresului. A trebuit sa o reinstaurati, nu e asa? Datorita puterii oamenilor. Pentru ca asta, ASTA, este cealalta parte a esecului. Aceasta este o adunare de energie si de democratie adevarata cum nu am mai vazut in viata mea foarte lunga. Este larga ca varsta, e profunda in termeni de diversitate. Si amintiti-va ca Constitutia nu incepe cu «Eu, presedintele», ci cu «Noi, oamenii»!

Deci nu incercati sa ne divizati. Nu incercati sa ne divizati! Daca ii obligati pe musulmanii care intra in tara sa se inregistreze ca musulmani, noi toti ne vom inregistra ca musulmani. Stiu ca sunt femei aici din corporatii si din media si din tot soiul de locuri unde este riscant sa vorbesti despre ce te doare, ce simti, ce sustii. Si sunt femei aici, stiu, care au supravietuit unei industrii a sexului si a traficului de persoane globala si nationala. Daca nu poti sa iti protejezi corpul incepand de la piele spre interior, nu poti sa il controlezi nici din interior in afara, atunci nu va puteti controla vietile, nu ne putem controla vietile! Si asta implica si dreptul de a decide cand si daca dam vrem sa nastere, fara amestec din partea guvernului.

Suntem aici si in toata lumea pentru o democratie profunda care spune ca nu vom fi reduse la tacere, nu vom fi controlate, si vom munci pentru o lume in care toate tarile sunt conectate. Dumnezeu poate ca sta in detalii, dar zeitele sunt specialiste in conexiuni. Sunt impreuna, uitandu-ne una la alta, si nu in sus. Nu mai cerem de la tati.

Suntem legate. Nu suntem ierarhizate. Si aceasta zi este o zi care ne va schimba pentru totdeauna pentru ca suntem impreuna. Fiecare dintre noi individual, si colectiv, nu vom mai fi aceleasi niciodata. Cand alegem un posibil presedinte prea des ne ducem acasa. Am ales un presedinte imposibil, asa ca nu ne mai intoarcem nicicand acasa. Stam impreuna! Preluam comanda! Si va multumesc din tot sufletul. Asigurati-va ca va prezentati una alteia si ca decideti ce urmeaza sa faceti maine, iar de maine nu ne mai intoarcem inapoi. Va multumesc!”

Foto: Instagram