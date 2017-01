Stim, stim, si noi de-abia asteptam sa vedem decernarea Premiilor Grammy 2017, insa, pana pe 12 februarie, ne consolam cu lista celor care vor face show in cadrul ceremoniei.

Premiile Grammy 2017 se anunta a fi un spectacol de exceptie, mai ales pentru ca Beyonce (cum ar putea sa nu iti placa Beyonce?!) conduce in lista cantaretilor cu cele mai multe nominalizari. Adevarul este ca a avut un an putin spus productiv! Asadar, Beyonce are 9 nominalizari, si este urmata indeaproape de Rihanna, Drake si Kanye West, fiecare cu cate 8 nominalizari.

Premiile Grammy 2017 vor fi prezentate de James Corden si vor avea loc pe 12 februarie.

Pana la ceremonia de premiere, totusi, hai sa vedem care sunt cei care vor face show la Premiile Grammy 2017, cel mai mare eveniment muzical al anului!

John Legend



The Weekend



Metallica



Carrie Underwood



Keith Urban



Foto: Arhiva Revistei ELLE