Au aparut fotografii de la jaful din Paris asupra lui Kim Kardashian

Trustul francez TFI a publicat ieri o serie de fotografii de la jaful care a avut loc in Paris de la No Adress Hotel, in care Kim Kardashian a fost atacata de un grup de hoti care au furat bijuterii in valoare de 6.7 milioane de dolari si un inel in valoare de 4.5 milioane de dolari.

In fotografii apare patul din camera de hotel, baia unde Kim a fost tinuta ostatica cat si materilalele cu care aceasta a fost legata. Pe langa acestea, trustul a facut publice si niste imagini de pe camerele de filmare ale hotelului, care au fost folosite in capturarea suspectilor.

Kim Kardashian a fost jefuita pe 3 octombrie in timpul unei vizite la Paris pentru Saptamana Modei. Aceasta s-a intors in Statele Unite ale Americii imediat dupa nefericita intamplare si a preferat sa nu se mai afiseze public o perioada.

In luna ianuarie autoritatile franceze au arestat 10 persoane care au avut o conexiune cu jaful din octombrie. Cateva saptamani mai tarziu, publicatia franceza „Le Monde” a publicat o parte din declaratiile politiei franceze, din care reiesea ca suspectul principal este Aomar Ait Kihedache.

