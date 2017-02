Kim Kardashian se intoarce la Paris pentru prima oara dupa jaf

Kim Kardashian, in varsta de 36 de ani, il va insoti pe sotul ei Kanye West la Saptamana Modei de la Paris, care va avea loc la finalul lunii.

Sora mai mica a lui Kim, Kendall Jenner, va defila pentru mai multe prezentari in cadrul aceluiasi eveniment.

Ne reamintim ca in octombrie anul trecut, Kim a fost amenintata cu arma in camera de hotel din Paris. In urma jafului, aceasta a ramas fara bijuterii in valoare de 11 milioane de dolari. Vedeta nu a fost ranita in timpul incidentului, dar a suferit un soc emotional major.

In urma jafului aceasta a pierdut o cutie cu bijuterii in valoare de 6.7 milioane de dolari si un inel in valoare de 4.5 milioane de dolari. Hotii au intrat in cladirea hotelului in timpul noptii si l-au imobilizat pe agentul de paza. Ajunsi in camera de hotel a vedetei, acestia au amenintat-o cu o arma, iar apoi au inchis-o in baie.

Citeste si:

Kim Kardashian retraieste clipele ingrozitoare din timpul jafului de la Paris

Imediat dupa nefericita intamplare, politia franceza a demarat o ancheta, iar in luna ianuarie a acestui an, mai multi barbati au fost pusi sub arest.

Foto: Arhiva Revistei ELLE