Semnul pacii si cum acesta iti poate pune viata in pericol

Social media are o influenta mare asupra noastra, iar noi ne-am obisnuit deja cu cateva dintre cele mai folosite pozitii precum mana in sold, zambetul spontan, privirea pierduta in zare, sorbitul din cafea si multe altele, care ne fac pozele sa para mai interesante si artistice. Unul din semnele consacrate, la care cu totii ne intoarcem, din cand in cand, este cel al pacii. Atentie mare, insa, caci ne poate pune in pericol!

Cum? Ei bine, un studiu recent al specialistilor ne-a dezvaluit ca „the peace sign” nu e pe atat de inocent pe cat credeam. Institutul National Japonez de Informatica a demonstrat cum se poate obtine amprenta unei persoane, daca poza are o rezolutie mare. Odata obtinuta, hackerii pot, foarte usor, sa ne acceseze datele personale de pe telefon, computer si chiar si detaliile contului bancar.

In zilele noastre, cu totii beneficiem de aceasta tehnologie a amprentelor si suntem inconjurati de aceasta. Totodata, experimentul ne-a mai dezvaluit ca amprentele copiate de pe poze au fost 100% identice cu amprentele reale, chiar daca fotografia a fost facuta de la trei metri distanta.

Daca nu esti ingrijorata pana acum, specialistii au vorbit si despre sistemul biometric, si s-ar putea sa te faca sa te gandesti de doua ori, inainte sa mai pozezi asa. Acestia au declarat: “Odata ce datele biometrice, ce tin de caracteristicile fiecaruia, sunt furate si vandute pe piata neagra a web-ului, riscul de a-i fi luata identitatea unei persoane va fi acolo pentru totdeauna.”

Acest lucru inseamna ca, daca te gandesti sa-ti schimbi parola la telefon, sau detaliile contului bancar, hackerii le pot accesa, ori de cate ori isi doresc, cu amprenta ta.

Sigur, tehnologia ne-a obisnuit ca mereu exista o solutie pentru orice. Asadar, profesionistii din acest domeniu au creat, aparent, folii transparente, din titaniu, care pot fi aplicate pe liniile epidermice ale degetului, pentru a preveni acest furt de amprente.

Totodata, in China, se discuta de inventarea unui scanner de amprente live, care se va baza pe intregul tesut al pielii si pe pulsul unei persoane, nu doar pe amprenta degetului.

Insa, nu vrem sa riscam ca identitatea noastra sa fie furata si vrem sa ne bucuram, in continuare, de social media. Asadar, incurajam creativitatea fiecareia dintre noi de a poza intr-un mod cat mai fun. Cine stie, poate chiar vom inventa un nou trend, la fel de bun ca semnul pacii.

