Dieta 16:8 – Cea mai simpla dieta pe care o poti urma chiar de azi

Cea mai simpla dieta nu este una de care probabil nu ai auzit pana acum. Vorbim de dieta cunoscuta sub numele de dieta 16:8, care impune ca timp de 16 ore pe zi sa nu mananci nimic.

Dieta 16:8 este in aparenta similara cu dieta 5:2 care a fost extrem de populara si care impunea ca 2 zile din saptamana sa consumi numai 500 de calorii, in rest puteai manca orice doreai. Insa specialistii au demontat acea dieta, dezvaluind ca, de fapt, nu era benefica pentru starea generala de sanatate.

Despre Dieta 16:8 (cunoscuta si sub numele de dieta de 8 ore) s-a scris inca din 2012, insa abia in ultima vreme au fost date publicitatii studii care au scos la iveala beneficiile ei. Printre acestea se numara: imbunatatirea starii generale de sanatate, reducerea stratului de grasime si cresterea masei musculare, dar numai daca este aplicata timp de minim 8 saptamani. Te-am facut curioasa?

Cum functioneaza dieta 16:8

Dieta 16:8 si-a dobandit numele dupa faptul ca intr-o zi poti manca timp de 8 ore, iar restul de 16 ore nu. David Kingsbury, antrenorul unor vedete precum Hugh Jackman si Jennifer Lawrence, sustine aceasta dieta si o recomanda tuturor datorita faptul ca este usor de integrat, indiferent de stilul de viata al unei persoane.

Singura regula pe care trebuie sa o respecti este cea a orarului. Tu decizi intervalul in care mananci si cand nu, tu decizi ce mananci si ce nu. Unele persoane prefera sa renunte la micul dejun si sa manance in intervalul 13-21, insa daca nu poti rezista pana la pranz, poti incerca, de exemplu, intervalul 10-18.

In timpul celor 8 ore, poti manca si poti bea orice doresti. Bineinteles, asta nu inseamna ca este ok sa mananci numai fast-food si dulciuri, insa nici nu trebuie sa tii socoteala la orice calorie pe care o consumi. In celelalte 16 ore ai voie numai sa bei cafea neagra, ceai si apa.

Ce spun specialistii

Cele mai recente studii au fost realizate de medicul american Julie Shatzel, care sustine ca a observat rezultate spectaculoase la cei care au incercat aceasta dieta. „Pare ca altereaza metabolismul, dar in bine. Genele noastre sunt pre-programate sa faca anumite lucruri in cursul zilei si altele in cursul noptii. Avand un program bine stabilit in care mancam poate cu adevarat sa ne programeze corpul, dar si mintea.”

Este nevoie sa respectam dieta 16:8 in fiecare zi?

Daca intr-adevar aceasta dieta poate schimba metabolismul in bine, de ce ai vrea sa renunti la ea? Studiile au relevat faptul ca cele mai bune rezultate apar numai daca urmezi aceasta dieta timp de 8 saptamani. Insa poti „trisa” o data sau de doua ori in aceste 8 saptamani – nu va afecta prea mult rezultatul.

