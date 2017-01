8 modalitati de-a arde 100 de calorii in timp record

Noi am selectat cateva moduri prin care sa imbini utilul cu placutul si sa obtii efectul dorit fara ca macar sa te urci pe banda de alergat.

1. Danseaza de una singura (20 minute)

Mai tii minte cand erai copil si te jucai de-a pop star-ul in fata oglinzii? Ei bine, asta ai de facut si acum. Pune-ti castile in urechi, selecteaza playlist-ul preferat si lasa-te cuprinsa de euforie.

2. Scoate-ti cainele in parc (30 minute)

Desigur, nu pentru a-l plimba in lesa. E timpul sa folosesti si afara jucariile pe care i le-ai tot cumparat de-a lungul timpului. Astfel, el nu va mai alerga noaptea prin casa iar tu vei pierde din caloriile care te ingrijorau.

3. Foloseste o minge pentru exercitii fizice pe post de scaun (1 ora)

Cine a spus ca la birou nu se poate scapa de calorii? Inlocuieste-ti scaunul acela de care te-ai plictisit cu o minge pentru exercitii, si arde calorii in timp ce-ti indeplinesti sarcinile de lucru.

4. Mergi cu bicicleta (15 minute)

Vrei sa-ti faci cumparaturile de la hypermarket? Lasa masina in parcare si urca pe bicicleta. Nu doar ca vei diminua surplusul caloric acumulat pe parcursul zilei, dar vei atrage multe priviri: ciclismul poate fi considerat foarte stylish.

5. Uita-te la o comedie (1 ora si 30 minute)

Stii cliseul acela conform caruia rasul ingrasa? Ei bine, nimic mai fals. Cercetarile recente au demonstrat ca, atunci cand radem, folosim un numar considerabil de muschi, asa ca lasa-l pe Mr. Bean sa se ocupe de caloriile tale.

Citeste si:

Alimentele care iti scad pofta de mancare

6. Gateste cina pentru cei dragi (45 minute)

Daca e ceva ce faceai oricum zilnic, poti acum sa tii mai usor evidenta numarului de calorii. Iar daca asteptai un semn pentru a incepe sa gatesti, acesta este!

7. Mergi la shopping (40 minute)

Rochia pe care ai vazut-o de curand in vitrina unui magazim inca te bantuie, dar nu esti sigura ca ai cu ce sa o asortezi? Sigur gasesti niste pantofi cu care sa se potriveasca in mai putin de-o ora de shopping. Si, da, minus 100 calorii.

8. Incearca un nou hairstyle (35 minute)

Sa fii frumoasa nu a fost niciodata un lucru simplu, dar iata o veste buna: timpul petrecut uitandu-te in oglinda are efect asupra caloriilor in plus. Asa ca a venit momentul sa incerci acea coafura care ti-a atras atentia pe Instagram.

Citeste si:

5 alimente sanatoase de care probabil nu ai auzit inca

Text: Mihail Tamba

Foto: PR