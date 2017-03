6 lucruri surprinzatoare care ti se intampla daca bei prea multa cafea

Este nelipsita de la micul dejun si chiar de la intalnirile de la locul de munca, insa stii ce ti se intampla daca bei prea multa cafea?

Fie ca o bei pentru a avea mai multa energie, fie pentru ca esti innebunita dupa aroma ei, cafeaua este recomandata si de catre medici, insa in cantitate moderata, ceea ce inseamna maximum 2 cani pe zi. Desigur, ideal ar fi sa te rezumi la o singura ceasca si, daca simti nevoia sa bei mai multa, combin-o cu lapte. In cazul in care consumul tau zilnic depaseste aceasta cantitate recomandata, este bine sa stii ce ti se poate intampla.

1. Risti crescul aparitiei bolilor cardiovasculare

Daca nu suferi deja de afectiuni cardiovasculare, consumul exagerat de cafea ar putea schimba asta. Daca ai palpitatii sau te simti ametita, ar trebui sa mergi la medic. Totodata, daca deja urmezi un tratament, s-ar putea sa iti agravezi singura probleme de sanatate. Consulta-ti medicul in aceasta privinta si incearca sa fii mai atenta cand vine vorba de cantitatea de cafea consumata.

2. Deshidratare

Consumul exagerat de cafea poate duce la deshidratare si asta deoarece cafeina va face ca rinichii sa produca mai multa urina. In felul acesta vei pierde o cantitate ridicata de lichide, si, daca nu bei suficienta apa, vei avea probleme serioase de sanatate.

3. Spasme ale muschilor

Daca simti spasme ciudate ale muschilor sau chiar tremuri dupa ce bei cafea, atunci s-ar putea sa exagerezi cu consumul acesteia, iar corpul tau iti arata asta. Incearca sa te rezumi la o singura cana de cafea si, daca aceste simptome persista, mergi la medic.

4. Creste riscul aparitiei osteoporozei

Consumul exagerat de cafea, mai ales in cazul femeilor aflate la menopauza, poate contribui la scaderea densitatii oaselor, iar va duce la aparitia osteoporozei. Redu aceste riscuri, scazand consumul de cafeina.

5. Cresterea anxietatii

Daca suferi de anxietate, probabil ai observat ca esti mai sensibila la cafea, mai ales atunci cand bei mai mult decat de obicei. Din cauza acesteia, tensiunea arteriala creste si devii mult mai agitata. Din pacate, daca nu vei schimba obiceiul de consum, risti ca aceasta problema sa se agreveze, mai ales daca ai si stari depresive. Totodata, din cauza cafeinei, corpul va avea o alta reactie la stimuli ce ar putea duce la inflamatii si diverse alte boli.

6. Te enervezi mai repede

Orice persoana este mai nervoasa inainte sa isi bea cafeaua, insa daca tu ai aceeasi stare sau esti chiar mai irascibila, atunci este posibil ca aceasta bautura sa iti faca mai mult rau. Cafeaua in exces iti schimba starea si s-ar putea sa iti dai seama ca reactionezi prea agresiv in fata unor probleme minore, mai ales in fata colegilor tai. Renunta la cafea o perioada si observa daca se produc schimbari in starea ta de spirit.

