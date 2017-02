Alimente care contin mai mult zahar decat iti imaginai

Nutritionistii spun ca cele mai multe persoane consuma zilnic foarte mult zahar chiar daca, probabil, desertul nu se gaseste neaparat printre mesele zilei.

Sucurile naturale

Chiar daca tindem sa credem ca sucurile naturale nu contin zahar, ne inselam. In general, fructele din care sunt facute aceste sucuri, cum ar fi portocale sau struguri, contin anumite cantitati de zahar.

Cerealele pentru mic-dejun

Cerealele au devenit micul dejun cel mai potrivit pentru majoritatea oamenilor. Cerealele sunt cea mai buna si rapida alegere pe care o poti face. Ele contin vitamine si minerale necesare pentru sanatate. Tot ceea ce ar trebui sa faci este sa ai in vedere ceea ce scrie pe ambalaj in ceea ce priveste cantitatea de zahar pe care p contin.

Batoanele proteice

Batoanele proteice au rolul de a ajuta masa musculara sa creasca sau chiar dimpotriva sa ajute la slabire arzand caloriile din corp. Problema cu batoanele de slabit este insa faptul ca multe dintre ingredientele trecute pe ambalaj nu sunt adevarate. Nu te lasa pacalita! Sunt pline de zahar, acesta fiind trecut pe ambalaj cu anumite denumiri “fancy”.

Fructele conservate

Fructele naturale sunt indeajuns si nu au nevoie de zahar pentru a avea si mai mult gust. Nutritionistii spun ca vitaminele in general sunt foarte sensibile, cum ar fi vitamina C care prin conservare ar disparea. Asadar, daca vrei sa pastrezi fructele intr-un mod autentic le poti fierbe, iar apoi le poti baga in apa.

Sosul gata preparat pentru paste

Atunci cand inlocuiesti desertul cu pastele, trebuie sa stii ca sosul special pe care il folosesti pentru paste contine mai mult zahar decat o ciocolata.

Fructele uscate

Fructele uscate nu sunt diferite cu mult fata de fructele proaspete, insa continutul de vitamine si minerale nu ramane la fel. Cele mai multe persoane au tendinta sa le consume in exces. Un aspect de care ar trebui sa tii cont il reprezinta numarul caloriilor pe care acestea le contin si care este de doua ori mai mare decat din fructele proaspete.

Conservele

Boabele de fasole la conserva, de fapt, contin o cantintate enorma de zahar. Pentru o sursa mult mai sanatoasa, de recomandat sunt boabele de fasole neagra care contin antioxidanti, vitamine si minerale.

Iaurt

Aceasta gustare intotdeauna a parut potrivita, indiferent de ingredientele pe care le-ar contine. In realitate toate iaurturile contin zahar incat prezinta un risc mare de ingrasare. Unele iaurturi pot contine 40 grame de zahar in fiecare cutie.

Text: Alex Cristea

Foto: