Multe persoane se confrunta cu cresteri fluctuante in greutate datorate poftelor alimentare. Organismul nostru este cel care stie cel mai bine de ce are nevoie pentru a fi in deplina armonie, asa ca este bine sa afli ce nevoi ale organismului ascund poftele alimentare.

Daca tanjesti dupa ciocolata

Asta inseamna in primul rand ca ai nevoie sa integrezi magneziu si/sau vitamina B in dieta. Poate fi de asemenea un semn ca esti stresata si ai nevoie de relaxare. Astfel de pofte apar mai ales in perioadele premenstruale, de aici si nevoia de a manca ciocolata in anumite perioade ale lunii.

Nu te lasa insa prada ispitelor nesanatoase si potoleste-ti poftele cu alternative sanatoase cum ar fi: alune, nuci si seminte de in, dovleac, floarea soarelui etc, legume si fructe sau ciocolata neagra, saraca in zahar, cu un procent de cacao de 75% sau mai mare.

Pofta de dulciuri

Poate indica lipsa de crom, fosfor, sulf, triptofan sau carbohidrati. Pentru fiecare deficient in parte exista alimente la indemana, cum ar fi: fructele proaspete, carnea de pui/vita/peste, produsele lactate, nuci, legume si cereale, hrean, legume crucifere( varza, conopida, broccoli, napi, gulie).

Pofta de sare

Inseamna ca nu te hidratezi suficient. Sarea ajuta la mentinerea apei in organism, asa ca simtim nevoia de ceva sarat atunci cand nu avem suficienta apa in corp.

Nu uita sa te hidratezi! Data viitoare cand simti nevoia de ceva sarat, incearca sa bei cateva pahare de apa si vei observa cum pofta dispare. Daca esti o persoana care bea putina apa in mod obisnuit si iti este destul de greu sa bei apa fara sa iti fie sete incearca sa faci situatia mai accesibila adaugand fructele tale preferate : fie lamaie sau fructe congelate, fie doar cateva frunze de menta.

Pofta de carbohidrati

Aici se inscriu painea, pastele si orezul. Carbohidratii influenteaza nivelul de serotonina (hormonul fericirii) din corp, deci asta inseamna ca ai nevoie de imbunatatirea starii de spirit. Nu te lasa prada tentatiei si incearca sa te relaxezi cu o baie lunga, muzica relaxanta si lumanari parfumate.

Pofta de inghetata

Poate indica faptul ca ai nevoie de grasimi sanatoase. Desigur, cea mai buna alegere ar fi nucile, dar exista si tipuri de inghetata organica, cu un nivel foarte scazut de zahar, pentru persoanele care nu-si pot invinge totusi poftele.

Pofta de carne

Poate fi un semn al carentei de fier, nevoie de acid folic sau vitamina B12. La femei este des intalnita mai ales in perioada menstruatiei sau inainte si poate duce la aparitia anemiei perifrive sau suprasolicitarea inimii deci este o pofta care trebuie considerata in mod special.

Trebuie sa incluzi in dieta ta carne rosie, linte, spanac, seminte de dovleac, iar daca nu mananci carne, ai putea sa incerci suplimente alimentare pe baza de fier, cum ar fi spirulina.

Text: Marilena Iordache

Foto: Shutterstock