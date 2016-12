Ti se intampla sa petreci ore in plus la birou si chiar sa renunti la zilele libere pentru a-ti indeplini sarcinile cat mai bine, insa nu simti ca vei avansa? Afla care sunt secretele femeilor care reusesc sa fie promovate la locul de munca si incearca sa le aplici.

1. Ai grija la ceea ce postezi in social media

Conturile de social media sunt personale, insa chiar si asa, nu ar fi indicat sa postezi chiar orice. Incearca sa iti creezi un brand personal, sa arati ca esti interesata de munca pe care o faci. Daca seful tau te urmareste pe aceste platforme, atunci ai un motiv in plus sa fii foarte atenta asupra materialului pe care il postezi.

2. Fa o lista cu lucrurile pe care ai reusit sa le obtii in cariera

Probabil te gandesti ca iti amintesti toate momentele in care ai fost grozava la job, insa ar fi o idee foarte buna sa iti notezi aceste lucruri. Pune-le in ordine cronologica si, in felul acesta, iti vei da seama cat de departe ai reusit sa ajungi si vei avea mai multa incredere in tine.

3. Nu discuta despre alte persoane

Poate fi amuzant cateodata sa vorbesti despre viata celorlalti, dar daca vei barfi la locul de munca, nu vei face altceva decat sa iti strici imaginea. Lasa-i pe ceilalti sa o faca, iar tu, concentreaza-te asupra propriei cariere. Va fi mult mai bine.

4. Vorbeste cu seful tau despre ce iti doresti

Este normal sa iti doresti sa obtii o anumita pozitie, insa daca seful tau nu stie ca iti vrei acest lucru, este putin probabil sa te avanseze. Nu iti imagina ca iti poate citi gandurile, asa ca fa-ti curaj si vorbeste cu el despre ceea ce iti doresti sa obtii in urmatoarea perioada.

5. Nu lipsi de la petrecerile importante ale companiei

Chiar daca petrecerea de la birou nu este neaparat locul in care ti-ai dori sa fii, este bine sa fii vazuta acolo. Fa-ti timp sa mergi si vorbeste cu colegii tai. Nu este nevoie sa stai pana la final, insa simpla ta prezenta acolo arata ca depui efort.

Foto:PR