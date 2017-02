Kanye West a lansat colectia Yezzy Season Five

Dupa ce controversata colectie Yeezy Season 4 a primit numeroase critici negative, Kanye s-a intors pe podium cu o alta abordare, mult mai simplista.

Intreaga prezentare a durat 15 minute si a avut loc la Pier 59 Studios in New York. Prezentarea a inceput cu imaginile modelelor proiectate pe un ecran inainte ca acestea sa intre pe scena, iar o parte din haine a fost imprimata cu mesaje precum “Lost Hills” si “Calabasas”.

Spre surprinderea tuturor, Kanye a preferat sa nu apara pe podium la finalul prezentarii.

Sotia lui, Kim Kardashian, a fost prezenta in primul rand, alaturi de celebra Anna Wintour. Wintour a declarat pentru publicatia “New York Post” ca i-a placut prezentarea si ca a fost impresionata de ecranele care au fost folosite ingenios. Aceasta a mai spus ca a fost o prezentare diferita de cele facute de Kanye in trecut, pentru ca a fost mult mai inchegata.

Halima Aden s-a aflat printre modelele care au defilat in noua colectie a lui Kanye West. Aceasta a intrat in atentia publica dupa ce in noiembrie anul trecut a concurat la Miss USA Minnesota, purtand un jihab si un costum de baie burkini. Aceasta a semnat un contract cu agentia de modelling IMG si a debutat pentru colectia Yeezy Season Season 5.

#yeezy #nyfw2017 ✊🏿✊✊🏻 A post shared by Halima Aden (@kinglimaa) on Feb 15, 2017 at 9:52pm PST

In schimb, sora lui Kim, Kendall Jenner, nu a putut fi prezenta la showul lui Kanye, care a avut loc miercuri dupa-amiaza, nu pentru ca nu ar fi fost interesata, ci pentru ca in acel moment se afla la o alta prezentare, a casei Anna Sui.

Foto: Instagram