Jeff Koons vorbeste despre editia Masters, realizata pentru Louis Vuitton (VIDEO)

In interviul despre colaborarea cu Louis Vuitton, Jeff Koons vorbeste despre seria sa de lucrari „Gazing Ball” expusa la New York in 2015 si despre motivul pentru care a ales cinci dintre aceste lucrari pentru a le transpune pe gentile si accesoriile din colectia „Masters”.

El explica cum fiecare dintre marii maestri ai picturii au facut referire la un moment dat la lucrarile altor pictori, gasind in afara lor ceva ce au considerat mai bun decat ceea ce puteau ei sa faca. „E o forma de dragoste pe care o practicam cu totii in fiecare zi a vietii noastre.”

In „Gazing Ball”, Jeff Koons a reprodus in ulei pe panze de mari dimensiuni 35 de lucrari celebre din patrimoniul mondial, ca omagiu adus acelor artisti care i-au influentat cariera si viata. Peste panzele astfel pictate a adaugat o sfera lucioasa albastra, in care privitorul se reflecta impreuna cu tot spatiul in care se afla, devenind in acest fel parte integranta a picturii si realizandu-se o conexiune extrem de intima intre privitor si lucrare, o imersie in universul artistic al maestrului omagiat.

Despre colectia sa pentru Louis Vuitton, Koons spune: „Sper ca cineva care vede geanta sau cumpara una sa poata simti emotional aceasta conexiune, sa simta o uniune. Si nu doar cu artistul reprezentat pe acea geanta. Daca se intampla sa aiba geanta Van Gogh, atunci conexiunea nu este doar cu Van Gogh. Van Gogh l-a iubit pe Gauguin, a iubit vechii maestri olandezi si l-a iubit pe Rubens. Acolo se regaseste practic toata aceasta interconectivitate.”





Prima lansare a colectiei LVxKoons de la sfarsitul acestei luni va cuprinde editii extrem de limitate de genti icon Louis Vuitton (Speedy, Keepall, Neverfull…) imprimate cu unele dintre cele mai cunoscute picturi clasice si purtand in litere aurii numele maestrilor pe care ii omagiaza: Da Vinci, Titian, Rubens, Van Gogh, si Fragonard.