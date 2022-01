Xonia, primele declarații după ce a părăsit competiția Survivor România 2022

După o primă săptămână petrecută în Republica Dominicană, RĂZBOINICII și FAIMOȘII au avut parte, aseară, de ultima provocare a săptămânii, în jocul pentru recompensă, dar și de primele emoții cauzate de Consiliul de eliminare.

Chiar dacă începutul jocului, Războinicii și-au pierdut un coleg de echipă care a decis că nu poate face față competiției. Este vorba despre Liviu Mihalca, el anunțând că dorește să părăsească emisiunea.

„Consider că pentru mine și pentru toată lumea sănătatea fizică și psihică e primordială și consideră că în echipa asta noi ne-am format ca un pumn. Dacă un deget se rupe, trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului pentru că de când am ajuns aici nu mă pot numi cel mai bun supraviețuitor. Există aici persoane mult mai competitive decât mine, cum ar fi chiar faimoșii pentru că ei au supraviețuit în condiții mult mai grele decât noi. Îmi e frică să mai intru pe traseu din anumite motive. Consider că în starea mea nu o să reușesc să fiu prea energic, nu reușesc să mă acomodez și nu vreau să îi trag în jos și pe colegii mei, vreau să îi susțin și poate că în locul meu cineva merită mai mult să fie aici”, a spus Liviu Mihalca.

Acest lucru nu i-a demoralizat pe Războinici și au reușit să obțină cea de-a treia victorie consecutivă în Survivor România, foarte importantă fiind vorba despre jocul pentru recompensă

Cu moralul deja scăzut după trei înfrângeri, FAIMOȘII s-au văzut nevoiți să revină la Consiliu pentru a afla rezultatul votului celor de acasă. Roxana Ciuhulescu, Cătălin Zmărăndescu și Xonia s-au confruntat cu emoții uriașe, iar cea din urmă a devenit prima concurentă eliminată din competiție. Cu lacrimi în ochi, aceasta și-a luat la revedere de la colegii de la Survivor România și va reveni curând la confortul de acasă.

„Îmi iau la revedere? Nu cred!”, a spus Xonia cu lacrimi în ochi la auzul veștii.

„Xonia, ai arătat că poți să-ți ajuți echipa, că vrei! Ai intrat în acest consiliu de eliminare cu un zâmbet. Pentru toate acestea îți spun: Rămas-bun și succes în toate proiectele tale. Ai arătat că ești o supraviețuitoare chiar dacă tu părăsești prima competiția”, i-a spus prezentatorul Daniel Pavel.

Echipa care se ocupă de conturile de socializare ale artistei a transmis un mesaj în numele vedetei.

„Vă mulțumim tuturor pentru toate mesajele, voturile și mai ales pentru toată susținerea oferită Xoniei! ❤️

Din păcate, concursul se încheie aici pentru ea.

A demonstrat că este cu adevărat un survivor și a luptat plină de ambiție și devotament pentru echipa ei.”

