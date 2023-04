Victor Vrînceanu, primele declarații despre despărțirea de Andreea Antonescu, cu care are o fetiță în vârstă de 3 luni: „Au existat anumite nemulțumiri”

Andreea Antonescu a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, despărțirea de partenerul ei de viață, Victor Vrînceanu. Cei doi au devenit părinți în decembrie anul trecut, când artista a născut o fetiță. Deși mulți credeau că cei doi vor forma un cuplu multă vreme, fosta concurentă de la America Express a postat atunci un mesaj prin care dezvăluia că relația lor a ajuns la final, fără să indice însă un motiv concret pentru această situație.

Victor Vrînceanu a vorbit acum pentru prima dată despre despărțirea de Andreea Antonescu, cu care are o fetiță adorabilă, în vârstă de 3 luni, pentru care au ales numele Victoria Venice.

„Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte”, a declarat jurnalistul în interviul acordat Cancan.ro.