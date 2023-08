Unde ar vrea Lora să se mute temporar: "Un loc retras..."

Lora și-a luat prin surprindere fanii cu declarațiile pe care le-a făcut despre viața ei personală. Artista a dezvăluit care sunt planurile ei, iar acestea implică o mutare departe de România.

Pentru Lora, Bali reprezintă un loc aparte, în care a avut parte de o mulțime de trăiri și experiențe inedite. În timpul pandemiei, în 2020, cântăreața și partenerul ei, Ionuț Ghenu, au rămas blocați acolo. Cei doi au mai ajuns acolo și în acest an, la început, cu prijelul unei vacanțe plănuite. Vedeta și-a propus ca pentru o perioadă scurtă să locuiască în Bali.

„Nu se știe niciodată. Noi suntem oamenii care au început să învețe să facă ceea ce simt, să spună și nu, chiar dacă sunt evenimente, putem să le refuzăm și atunci dacă simțim să ne ducem pe o insulă, ne ducem. Dar oricum începutul fiecărui an o să ne prindă în Bali, este o chestie pe care o facem și gata: acolo vom locui! Minim 3 luni: ianuarie, martie, aprilie, mai și cu începutul verii să venim și noi acasă sau 3 luni cum am stat anul acesta, a fost super. Am crezut că voi prinde primăvara și copacii înfloriți, nu a fost așa”, a spus Lora pentru Playtech Știri.