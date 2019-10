Un video postat de Cody Simpson cu Miley Cyrus pe Instagram a stârnit controverse

Miley Cyrus i-a luat pe toți prin surprindere în momentul în care a fost surprinsă alături de cântărețul Cody Simpson. Miley Cyrus a confirmat faptul că ea și Cody sunt într-o relație, iar cei doi au luat masa împreună alături de mama lui Miley, Tish.

Cody Simpson a postat pe contul său de Instagram un video în care el și Miley Cyrus, care poartă o bustieră Calvin Klein, se sărută, însă nu oricum, ci amândoi au folosit un filtru de pe Instagram care îi înfățișează în personajul Joker. Oare cei doi chiar sunt cei mai mari fani ai noului film „Joker” sau se pregătesc intens încă de acum pentru Halloween? Mai mulți dintre cei care au văzut video-ul pe Instagram au spus că este nepotrivit și că ar fi ipostaze mult prea intime.

Iar în cazul în care nu ești la curent cu povestea de dragoste dintre Miley Cyrus și Cody Simpson, află că cei doi au fost surprinși pentru prima dată sărutându-se în luna octombrie, chiar după ce ea și Katlynn Carter s-au despărțit. Însă, cei doi se cunosc încă din anul 2015, iar Cody a făcut câteva declarații despre felul în care o vedea pe Miley Cyrus atunci: „Miley este una dintre cele mai bune prietene ale mele și mă ajută să depășesc anumite lucruri.”

În urmă cu câteva zile, Miley Cyrus a dezvăluit faptul că ea a fost internată în spital, încercând să scape de amigdalită. În timpul pe care l-a petrecut în spital, ea a fost vizitată de către Cody, care i-a adus flori și i-a cântat la chitară.

Pe lângă asta, ea a făcut și câteva declarații despre modul prin care cei din jur o critică pentru faptul că ar fi trecut mult prea repede peste despărțirea de Liam Hemsworth.„Încerc să supraviețuiesc în această lume a bărbaților. Dacă îi putem depăși, să o facem. Această treabă cu întâlniriile este nouă și pentru mine. Nu am fost niciodată un adult. Am fost într-o relație serioasă de când eram adolescentă, cu excepția câtorva despărțiri, timp în care nu m-am concentrat pe întâlniri și să am încredere în oameni. Am o viață minunată. Nu aș face schimb pentru a avea mai multă intimitate, dar nu faceți ca acest lucru să fie ciudat pentru mine. Încerc mereu să mă amuz de mine și de ceea ce zic ceilalți. Obișnuiți-vă cu mine să mă întâlnesc cu tot felul de persoane, așa sunt eu.”

Citește și:

Ce crede Liam Hemsworth despre noua relație a lui Miley Cyrus cu Cody Simpson

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro