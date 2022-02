Un nou conflict la Survivor. CRBL, mesaj dur pentru echipa Războinicilor: „Nu vă e rușine?”

Aseară, Faimoșii și Războinicii au pornit pe traseu în lupta pentru Imunitate fără CRBL și Relu care trăiau primele lor zile departe de triburi. Motivați după ce au pierdut un om săptămâna trecută, Faimoșii au început jocul incredibil, conducând cu 7 la 0. Chiar dacă Războinicii s-au apropiat, Marian Drăgulescu a adus victoria pentru echipa lui!

La proba pentru Imunitate Individuală, Războinicii au dat tot ce au avut mai bun, însă Blaze și Ștefania Ștefan au fost cei care au avut câștig de cauză. Astfel, în urma voturilor exprimate la Consiliul de Nominalizare, Doru Răduță, Oana Ciocan și Elena Matei au ajuns la decizia celor de acasă. Unul dintre ei va părăsi curând competiția Survivor România!

Consiliul de Nominalizare a fost unul plin de momente tensionate, CRBL având cuvinte dure la adresa echipei Războinicilor după ce aceștia nu i-au trimis mâncarea lui Relu, colegul lui CRBL din exil.

„E o întrebare la care nu aștept răspuns. Dar trebuie să o pun: nu vă e rușine, mă, să nu îi trimiteți porția lui de mâncare? Pentru ce trăim aici, nu vă e rușine? E mâncarea pe care el a câștigat-o. Eu cu greu am împărțit-o pentru că e munca mea. Nu îmi venea să cred, am așteptat, am zis că vine mai târziu. Dar nimic. Echipa mea știe, fiecare cu porția lui muncită. Echipa mea știe cum e, eu nu i-am aplaudat pentru că mi-au trimis mâncarea. Nu contează scuzele, fapta a fost făcută.

Nu contează că trimit mai multă mâncare. Pentru mine contează de ce sunt eu aici. Să răspundă Natalia, că e decizia ei și numai a ei. E zero ce spune ea. O să pot să duc mai departe tot ce mi se pune în cârcă!”, a mai spus CRBL.

Războinicul Relu Penescu s-a declarat dezamăgit de comportamentul colegilor săi de echipă, însă impresionat de gestul lui CRBL care a decis să împartă cu el mâncarea primită de la Faimoși.

„Mi-am pus întrebarea de ce eu în toată perioada. La ultimul joc am adus 2 puncte, mereu am adus contribuție. Exilul este iadul pe pământ. Vreau să îl completez pe CRBL: dacă nu mai aveam provizii, măcar acel cocos de pe insulă să îl trimită, crud sau prăjit. Nici măcar acea bucată infimă de cocos.

Nu găsesc explicații, am vorbit cu mine, cu natura, cu Dumnezeu. Dar sunt la Survivor, merg înainte, până la capăt. Doar publicul decide pentru Relu, atât, nimeni de aici nu îmi poate decide soarta. Nu suntem o echipă, e teatru de comedie aici. CRBL a primit mâncare și am împărțit cu el, de două ori. Și mie mi se reproșează că am prea mult respect pentru Faimoși. Nu sunt ca ei, sunt doar desconsiderat.”, a mărturisit Relu Penescu.

Războinicii au pus însă totul pe seama unei erori. „Nu am știut cui să îi dăm farfuria cu mâncare și am lasat-o așa până la urmă. Nu am știut că nu are nici măcar cocos. Nu am știut cum să îi trimitem de mâncare”, au explicat Războinicii, însă explicația lor a fost primită cu și mai multă critică de către cei doi aflați în exil.

Citește și:

Prin ce situație neplăcută a trecut Alina Pușcaș înainte de a pleca în vacanță

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro