Prin ce situație neplăcută a trecut Alina Pușcaș înainte de a pleca în vacanță

Alina Pușcaș urma să plece alături de familia ei într-o vacanță la munte. Deși era totul planificat, prezentatoarea TV a avut parte de o situație neașteptată chiar înainte de a merge în această călătorie.

Alina Pușcaș le-a povestit fanilor de pe Instagram ce anume s-a întâmplat. Vedeta a mărturisit că a greșit data de plecare pentru biletele de avion și pentru cazare. Deși credea că urma să plece în vacanță în februarie, a descoperit că pusese data plecării cu o lună mai târziu. Prezentatoarea a menționat că nu este pentru prima dată când trece printr-o astfel de situație.

„Nu ştiu dacă vi s-a întâmplat vreodată să vreţi să mergeţi în vacanţă şi să greşiţi data biletelor de avion. Şi aceeaşi dată greşită să fie şi pe cazare. Şi când realizezi asta, e deja mult prea târziu, nu mai contează nimic. Nici un test PCR, nici un vaccin. Se pare că am greşit data de plecare, am pus-o cu o lună mai târziu, aşa că nu plecăm nicăieri. Nu este prima dată când păţim aşa ceva, Mihai odată şi-a luat întoarcerea acasă pe un an.”

De asemenea, pe lângă faptul că nu a mai plecat în vacanță, Alina Pușcaș a fost îngrijorată și din cauza testului PCR pe care și l-a făcut pentru că nu este vaccinată și cu doza booster și de câteva zile avea dureri în gât. Vedeta speră să fie vorba despre o răceală.

„ Stresul major este acum în următoarele şase ore, pentru că mi-am făcut PCR-ul, neavând boosterul făcut. Şi sunt în panică, pentru că de câteva zile, mă cam doare gâtul şi nu vreau să am vreo surpriză şi să fiu infectată. Sper că nu fie aşa, să fie o banală răceală”, a adăugat Alina Puşcaş.

Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, formează un cuplu solid, iar prezentatoarea nu se sfiește să îi transmită soțului ei declarații de dragoste pe rețelele de socializare. Cei doi s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

În urmă cu ceva timp, Alina Pușcaș a dezvăluit cum s-a cunoscut cu Mihai Stoenescu și cum a început, de fapt, relația lor.

„Aveam nevoie de un stomatolog foarte bun pentru că aveam nevoie de un implant pentru o măsea. Mi-era foarte frică, nu știam cum se procedează, nu mai pierdusem niciun dinte până în acel moment și așa am dat de el. Printr-o prietenă comună am ajuns la el și acea procedură a durat pe ceas 5 minute și din acel moment am fost atât de impresionată de el încât nu l-am mai lăsat în pace și nici el pe mine”, a povestit Alina Pușcaș pe Instagram.