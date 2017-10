Un important producator de film de la Hollywood acuzat de numeroase hartuiri sexuale

Un important producator de film de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost acuzat de cel putin 8 femei de hartuire sexuala. Publicatia The New York Times a aflat ca, in cursul ultimilor 30 de ani, Weinstein a platit sume de bani in urma unor intelegeri la tribunal in 8 cazuri diferite(!).

Informatiile care au iesit la iveala in urma raportului detaliat realizat de The New York Times sunt extrem de socante, deoarece Harvey Weinstein este unul dintre „titanii” de la Hollywood. Chiar daca nu se afla neaparat in atentia presei, el este omul din spatele multor productii de succes, precum „Kill Bill”, „Nine”, „O saptamana cu Marilyn”, „Shakespeare indragostit” si, cel mai recent, „Tulip Fever”.

Actrita Ashley Judd este doar una dintre femeile care afirma ca au fost hartuite sexusal de Harvey Weinstein. Ea a povestit, tot pentru The Times, ca producatorul a invitat-o la Hotelul Peninsula, din Beverly Hills, pentru un mic dejun de afaceri. Apoi, a chemat-o in camera lui si, aparand doar in halat, a intrebat-o daca poate sa ii faca un masaj sau daca vrea sa se uite la el cum face dus. Ashely Judd a mai declarat ca „femeile (n.r. de la Hollywood) au vorbit intre ele despre Harvey de mult timp si este timpul sa avem aceasta conversatie in mod public.”

Conform The Times, Harvey Weinstein ar fi platit sume de bani (intre 80.000 de dolari si 150.000 de dolari) fiecareia dintre femeile care l-au acuzat de hartuire sexuala. Cel mai recent caz de hartuire sexuala s-a intamplat in 2015. Se pare ca producatorul de film a dezvoltat un tipar, deoarece majoritatea cazurilor de hartuire sexuala de care este acuzat s-au intamplat in hoteluri de lux, fie cu angajate ale sale, fie cu actrite.

De ce nu a aflat nimeni de aceste lucruri pana acum? Se pare ca toti angajatii companiei sale au contracte in care se mentioneaza ca nu il vor critica pe Weinstein sau compania la care lucreaza/au lucrat.

Harvey Weinstein a vorbit despre acest scandal, cerandu-si scuze intr-o declaratie si spunand ca „a realizat ca trebuie sa fie o persoana mai buna”. Avocatul sau a declarat ca „neaga unele dintre acuzatii”.

Ramane de vazut care va fi concluzia acestui scandal si ce consecinte va suferi producatorul de film Harvey Weinstein.

Foto: Hepta