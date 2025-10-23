Tom Hanks, surprins la metrou în New York alături de fanii săi

Tom Hanks le-a oferit locuitorilor din New York o surpriză de proporții, după ce a fost văzut călătorind cu metroul prin oraș. Deși este unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood, câștigătorul premiului Oscar în vârstă de 69 de ani a demonstrat din nou că rămâne o persoană modestă și discretă, alegând transportul public pentru a se deplasa prin New York.

Tom Hanks călătorește cu metroul în New York

Pasagerii au fost surprinși să-l vadă pe starul cu o avere estimată la 400 de milioane de dolari stând în picioare în tren, îmbrăcat într-o jachetă kaki peste un pulover gri închis, pantaloni negri și o șapcă verde-oliv cu sigla echipei Yankees. Actorul din Forrest Gump și-a completat ținuta simplă cu o pereche de ochelari transparenți și o mască de protecție care i-a ascuns parțial chipul celebru.

Tom Hanks părea complet relaxat pe durata călătoriei, sprijinit de ușile vagonului și privind în jur, asemenea oricărui alt călător. În cele din urmă, câțiva pasageri mai atenți l-au recunoscut, iar unul dintre ei i-a făcut fotografii care s-au răspândit rapid online.

Deși ar putea apela oricând la o mașină cu șofer, Tom Hanks se alătură astfel altor vedete de la Hollywood, precum Harrison Ford, care au fost văzute recent folosind metroul pentru a se deplasa prin Manhattan.

Apariția actorului vine la doar câteva luni după lansarea memoriilor fiicei sale, E.A. (prescurtare de la Elizabeth Anne) Hanks, care a povestit în detaliu despre copilăria sa dificilă. Cartea, publicată în aprilie, descrie relația tensionată dintre Tom Hanks și mama ei, actrița Samantha Lewes, care a murit de cancer în 2002.

Fiica actorului, dezvăluiri tulburătoare despre mama ei

În iunie, Tom Hanks a lăudat-o public pe fiica sa pentru curajul de a-și împărtăși experiențele: „Nu sunt deloc surprins că fiica mea a avut curajul și curiozitatea necesare pentru a analiza cu atâta onestitate o perioadă dificilă din viața ei”, a declarat actorul din Toy Story pentru Access Hollywood.

În carte, E.A. Hanks povestește că și-a petrecut primii cinci ani de viață la Los Angeles, alături de ambii părinți, până la divorțul lor din 1987. Mama ei a decis brusc să se mute împreună cu ea și fratele ei mai mare, Colin, la Sacramento, fără prea multe explicații.

Ea își amintește că locuiau într-o casă albă cu coloane și piscină, dar, pe măsură ce timpul trecea, condițiile s-au deteriorat. Frigiderul era adesea gol, casa mirosea a fum, iar mama ei petrecea tot mai mult timp izolată, citind Biblia.

„Într-o noapte, violența emoțională s-a transformat în violență fizică, iar în urma acelui incident m-am mutat la Los Angeles, chiar în mijlocul clasei a șaptea”, a scris E.A. Hanks. Ea crede că mama ei suferea de o formă nediagnosticată de tulburare bipolară, caracterizată de „paranoia și iluzii extreme”. În ultimul an de liceu, Samantha i-a spus fiicei sale că este pe moarte. Actrița, cunoscută pentru rolul din filmul Mr. Success (1984), a murit în 2002, la 50 de ani.

Tom Hanks și Samantha Lewes s-au cunoscut în timpul facultății, la California State University din Sacramento, unde studiau teatru. Relația lor a evoluat rapid, iar în 1977 s-a născut primul lor copil, Colin. Pe atunci, Hanks avea 22 de ani și încerca să-și construiască o carieră în actorie, locuind într-un apartament modest din Manhattan.

Cei doi s-au căsătorit în 1979, iar fiica lor, Elizabeth, s-a născut în 1982. Totuși, mariajul lor a început să se destrame pe măsură ce cariera lui Hanks a luat avânt și actorul petrecea din ce în ce mai mult timp departe de familie. În 1985, Hanks s-a despărțit legal de Samantha, iar divorțul a fost finalizat doi ani mai târziu. În același an, pe platourile filmului Volunteers, s-a reapropiat de Rita Wilson, colega sa de distribuție, cu care s-a căsătorit în 1988.

Astăzi, Tom Hanks și Rita Wilson formează unul dintre cele mai stabile cupluri de la Hollywood, având împreună doi fii – Chet, de 34 de ani, și Truman, de 29.

