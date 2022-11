Tily Niculae a împlinit 37 de ani. Ce mesaj a transmis actrița: „Regretele nu își au locul”

Tily Niculae a împlinit 37 de ani. Actrița cunoscută pentru rolul din serialul „La bloc” a postat cu această ocazie un mesaj special în mediul online.

În ziua în care Tily Niculae a împlinit 37 de ani, actrița a transmis un mesaj prin intermediul căruia le mărturisește fanilor cât este de recunoscătoare pentru ceea ce are acum în viața ei. Vedeta formează un cuplu cu Dragoș Popescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011 și au împreună doi copii.

„Doamne! 00:11 și în sfârșit este liniște în casă. Sofia doarme în dreapta mea, Radu în stânga. Am doi copii cu mine, alți trei în inima mea. Un bărbat și un motan. Încă sunt binecuvântată cu o mamă, un tată, de care mă bucur zilnic. Un frate, o cumnată, doi nepoți. Socrii, rudele, vecinii, prietenii și cunoștințele! Și mai sunteți voi. Femei pe care nu le-am cunoscut poate niciodată, dar cu care am simțit că împart normalitatea din viața mea. Viața reală. Cu bune și cu rele.”

În continuare, Tily Niculae a mai vorbit despre cum se raportează acum la așteptări și la regrete. Actrița a povestit că experiențele din trecut au făcut-o să ajungă la ideea că nu poate controla totul.

„La 37 de ani față de alți ani nu mi-am propus nimic. Și știi de ce? Pentru că am înțeles după ani de suferință că nimic nu stă în controlul meu. Pot doar să creionez, să aspir, să muncesc pentru ceea ce vreau.

De la o prăjitură reușită, până la proiecte mari care să schimbe ceva. Care lasă ceva în urma lor.

Nu mă mai necăjesc cu câte aș fi putut face. Am încetat de mult!

De ce nu am timp pentru o banală manichiură sau de ce sunt vecina cea mai ciufulită dimineața în lift?!

La 37 nu este timpul de ce-urilor.

Pot doar să mă bucur că mi-au fost oferiți acești ani.

Acest DAR de la Univers de a fi!

Lângă cine, cu cine, alături de cine vreau. La 37 nu este loc pentru relații limitate. La 37 realizezi că viața se duce bătând din palme!

Regretele nu își au locul, iar fericirea este trecătoare.

Și îți spun că la 37 de ani este vorba despre mine.

La mulți ani, mie! Happy 37🎉, bring it ON!”, a transmis Tily Niculae pe Instagram.