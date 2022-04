Mărturisirea făcută de Tily Niculae după 12 ani de căsătorie: „Am știut din prima că el va fi soțul meu”

Tily Niculae și Dragoș Popescu trăiesc de mulți ani o poveste de dragoste. Recent, au împlinit 12 ani de căsătorie, iar cu prilejul acestei ocazii, actrița cunoscută pentru rolul din serialul „La Bloc” a făcut mai multe mărturisiri inedite despre relația cu soțul ei.

În ziua în care Tily Niculae și soțul ei au sărbătorit 12 ani de căsătorie, actrița a transmis pe contul personal de Instagram un mesaj înduioșător, însoțit de câteva imagini de la nunta lor.

„În urmă cu 12 ani trăiam una dintre cele mai fericite zile din viața mea.

Nu știu cum, de ce, dar mereu mi-am dorit să mă căsătoresc!

Am știut din prima că el va fi soțul meu, tatăl copiilor.

Am zis „DA” după patru ani de relație, am ales rochia în 30 de minute și am organizat nunta într-o lună (pe hârtie).

Cu totul au fost cinci luni de când am spus „DA” și nu am dat înapoi.

Eram un copil.

Când mă uit la poze mă gândesc și spun despre Tily de atunci:

Cât curaj, câtă determinare, credință și câtă bucurie! Au trecut 12 ani de când am intrat în biserică mireasă.

M-aș îmbrăca zilnic în rochia pe care am ales-o, pentru că și azi, după ani de zile, sunt înnebunită după ea!”