Theo Rose a fost diagnosticată cu COVID-19. Cum se simte acum artista

Theo Rose a dezvăluit că a fost diagnosticată cu COVID-19. Artista a mai fost testată pozitiv cu coronavirus în luna noiembrie a anului trecut.

Theo Rose a publicat un mesaj pe Instagram în care anunță că are COVID-19. Mesajul a fost însoțit și de rezultatul testului PCR pe care l-a făcut. Artista și-a amânat evenimentele pe care le avea planificate pentru perioada următoare. „Zilele trecute nu m-am simțit prea bine. Am simțit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta. Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare pcr non-stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv. Vă aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât și pentru trupa mea să le putem onora.”

Artista a ținut să precizeze faptul că se simte bine, iar simptomele nu diferă față de cele pe care le-a avut atunci când a fost depistată pozitiv cu coronavirus pentru prima dată, anul trecut în noiembrie. „Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată. Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cânt și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!”, a scris Theo Rose pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de THEO ROSE (@theorose.official)

Într-o serie de Instastories, Theo Rose a vorbit pe larg despre starea ei de sănătate. „M-am hotărât să vă vorbesc, să vedeți că sunt ok. Sunt întreagă. Nu sunt la spital. Nu mă simt foarte rău. Sunt norocoasă. Nu e o formă gravă. Sunt fomfăită pe nas, mă doare în gât. În astea două zile am transpirat întruna. Nici n-am stat să zac, vă spun sincer. M-am băgat în cadă, mi-am făcut băi fierbinți. Am dormit întruna.”

Artista a fost întrebată de către urmăritorii ei dacă este vaccinată anti-COVID-19 și a decis să le răspundă. „Nu sunt vaccinată, încă. Nu știu ce o să fac. Nici nu vreau să intru în subiectul ăsta că stârnește multe discuții. Sunt păreri împărțite. Nu mă interesează nici să le știu, nu mă interesează nici să vă spun care e părerea mea. Important e că nu mă simt așa rău, sunt alte cazuri mai grave.”

Foto: Instagram

