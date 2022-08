Teo Trandafir revine pe micul ecran. Anunțul oficial făcut de vedetă: „Abia așteptăm să vă arătăm”

Teo Trandafir este una dintre cele mai adorate prezentatoare TV din România. Cu o experiență impresionantă în televiziune, vedeta se bucură de mare succes pe micul ecran, având un număr considerabil de fani care îi urmăresc emisiunea.

În ultima vreme au circulat mai multe zvonuri cu privire la emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, după ce postul de televiziune a decis că Teo Show, ce era difuzată de luni până vineri, de la ora 15, să nu mai apară pe post.

Încă de la început, reprezentanții postului de televiziune au anunțat că este vorba despre o vacanță și nu de anularea colaborării cu Teo Trandafir, vedeta fiind în continuare adorată de fani și emisiunea ei având un rating decent.

Teo Trandafir a anunțat oficial că își pregătește revenirea pe micile ecrane, ea oferind câteva detalii într-un interviu acordat știrilor Kanal D.

„Mult nu mai e pentru că nu am stat toată vara asta. Echipa mea și cu mine am pregătit surprize care mai de care. Abia așteptăm să vă arătăm”, a dezvăluit Teo Trandafir, citată de wowbiz.ro .

Vedeta a povestit și despre cum și-a petrecut vacanța de vară, dezvăluind că a ales ca destinație Sibiul, a mers cu motocicleta și s-a bucurat de timp de calitate alături de fiica ei, Maia, care recent a împlinit 18 ani.

„Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa: ‘Hai să facem nebunia asta.’ Urcatul a fost o aventură, după care mi-am dat seama la prima curbă că trebuie să fac și eu ceva, să mă înclin.(…)

Vara asta am petrecut timp (n. red. cu Maia, fiica ei), dar are peste 18 ani și e cazul să aibă și ea vacanțele ei cu prietenii ei”, a mai dezvăluit vedeta pentru sursa citată.