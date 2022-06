Maia, fiica lui Teo Trandafir, imagini inedite pe rețelele de socializare

Maia, fiica lui Teo Trandafir, a luat prin surprindere cu o serie de imagini pe care le-a publicat pe contul personal de Instagram. Cum arată astăzi?

Fiica lui Teo Trandafir este rezervată atunci când vine vorba despre expunerea pe social media. Cu toate astea, fotografiile pe care le-a împărtășit cu fanii ei de pe rețelele de socializare au primit aprecieri. Deși este discretă, din imaginile publicate de ea putem vedea cât de mult s-a schimbat, fiind o transformare care a fost sesizată și de către un urmăritor. În ceea ce privește îmbrăcămintea, fiica lui Teo Trandafir poartă un tricou negru cu un print pe el, blugi negri largi și bocanci. A accesorizat ținuta cu o geantă neagră și o pereche de ochelari de soare.

„O fată foarte frumoasă, deșteaptă!! Mult succes, Maia!!”, „Ce transformare!!!”, „Superbă”, sunt câteva dintre comentariile primite de fiica lui Teo Trandafir pe Instagram.

Fiica lui Teo Trandafir a împlinit în luna mai vârsta de 18 ani. Prezentatoarea TV a transmis cu această ocazie un mesaj emoționant care a fost însoțit de o imagine cu Maia de atunci când era mică.

Teo Trandafir și Maia au o relație extrem de apropiată. Vedeta a vorbit într-un interviu pentru EGO.ro despre fiica ei. Deși prezentatoarea TV se află de foarte mulți ani în lumina reflectoarelor, prezentând mutiple emisiuni, Maia nu a profitat niciodată de pe urma notorietății mamei sale.

Prezentatoarea TV a ținut să facă și o serie de confesiuni cu privire la fiica ei. Teo Trandafir a mărturisit că Maia este o persoană curajoasă și nu rămâne indiferentă atunci când cei din jur întâmpină momente grele.

„Sunt anumite lucruri pe care ea le are și eu nu le am. Are un curaj de a merge mai departe, pe care uneori îl am, alteori am nevoie de un mic sprijin. Este un om just, nu trădează niciodată și asta mi-a plăcut întotdeauna la ea. Dacă vede bullying nu stă și se uită, are întotdeauna reacție', a declarat Teo Trandafir pentru EGO.ro.