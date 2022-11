Tatăl lui Jennifer Aniston, actorul John Aniston, a încetat din viață. Mesajul emoționant al vedetei

John Aniston, tatăl lui Jennifer Aniston, a încetat din viață vineri, pe 11 noiembrie, a anunțat vedeta. Actorul, pe numele său real Yannis Anastassakis, s-a născut în Grecia și a avut o carieră longevivă în lumea televiziunii, fiind mai ales cunoscut pentru interpretarea rolului Victor Kiriakis, în telenovela Days of Our Lives, timp de 37 de ani. Rolul care i-a definit munca i-a adus și o nominalizare la premiile Emmy – fiind în cele din urmă recompensat cu un trofeu Emmy pentru întreaga carieră, în 2022.

Tatăl lui Jennifer Aniston a avut o relație foarte apropiată cu celebra sa fiică, care l-a și descris, într-un mesaj emoționant postat pe contul său de Instagram, drept „unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut vreodată (…) Sunt atât de recunoscătoare că ai ajuns în acest fel în rai – în pace și fără durere. Și, mai ales, pe 11.11. Întotdeauna ai știut momentul. Numărul acela va avea și mai mare semnificație pentru mine de acum înainte. Te voi iubi până la capăt. Nu uita să ne vizitezi”. Este cunoscut faptul că Aniston și-a divinizat tatăl, în vreme ce a avut dintotdeauna o relație tensionată cu mama sa, Nancy Dow.

Tatăl lui Jennifer Aniston a fost căsătorit cu Nancy Dow vreme de 15 ani, din 1965 până în 1980, fiind mai apoi căsătorit cu Sherry Rooney, relație din care a rezultat un alt copil, Alexander. În vreme ce Jennifer Aniston a anunțat cu mare tristețe trecerea în neființă a tatălui său, printr-un mesaj emoționant însoțit de câteva imagini care o înfățișau alături de el, ea a fost mult mai rece cu ocazia decesului mamei sale.

Nancy Dow s-a îndepărtat de fiica ei atunci când a publicat o carte despre relația lor, numită From Mother to Daughter to Friends: A Memoir. Aniston a declarat în repetate rânduri că s-a simțit întreaga ei viață criticată, dar și trădată de mama ei. În ultimii ani, mai ales după decesul acesteia, Jennifer Aniston a declarat că a iertat-o și că își dă seama că nici unul dintre actele mamei sale care au rănit-o nu a pornit din intenții rele la adresa sa.

Foto: Instagram Jennifer Aniston, arhiva ELLE

