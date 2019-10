Tatăl lui Beyonce, Mathew Knowles, dezvăluie că are cancer la sân

Mathew Knowles, tatăl celebrei cântărețe Beyonce, a fost invitat în emisiunea Good Morning America, moderată de Michael Strahan, și a oferit un interviu în care a vorbit despre starea lui de sănătate. Clipul de promovare al emisiunii a fost postat pe Twitter și prezintă câteva fragmente din interviul care urmează să fie difuzat în cursul zilei de azi.

În secvențele pe care le poți urmări și tu mai jos, Mathew Knowles vorbește despre diagnosticul pus de medici, dar și despre lupta lui cu cancerul la sân, dezvăluind și care a fost reacția familiei sale atunci când le-a spus de boala de care suferă.

Mathew Knowles, în vârstă de 67 de ani, nu spune în clipul promo de când a aflat că suferă de cancer la sân, dar probabil aceste dezvăluiri vor ieși la iveală după difuzarea în totalitate a interviului.

TOMORROW ON @GMA: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA tomorrow. pic.twitter.com/Gmojh40ARb

— Good Morning America (@GMA) October 1, 2019