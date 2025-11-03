Violeta Bănică s-a întors în România, la câteva luni după ce s-a mutat în SUA. Andreea Marin, copleșită de emoție: „Adevărata fericire”

După o lungă perioadă petrecută în Statele Unite, Violeta Bănică, fiica Andreei Marin, a revenit în România pentru câteva zile prețioase alături de mama sa. Revederea a fost încărcată de emoție, iar celebra prezentatoare nu a ezitat să împărtășească bucuria pe care i-a adus-o aceste momente cu fanii săi de pe rețelele sociale.

Violeta Bănică a revenit în vizită acasă

Andreea Marin a descris într-o postare pe social media vizita fiicei sale cu un mesaj sensibil și plin de recunoștință: „Binecuvântare. Sau… adevărata fericire. De multe ori am primit sau mi-am pus întrebarea: ce e fericirea pentru mine? Cum arată și cum se simte ziua aceea rară, perfectă, în inima mea? Ca în aceste ultime 3 zile, acesta e răspunsul. Sunt recunoscătoare. După luni de zile de dor, am fost din nou împreună”.

Vedeta a povestit cu emoție detalii despre momentele speciale petrecute alături de fiica sa, odată ce a revenit acasă.

„I-am mirosit părul fără ca ea să știe, prin somn. Am îmbrățișat-o de 100 ori. I-am sărutat obrajii. M-a strigat de nenumărate ori, când aveam ceva de făcut în altă încăpere: ‘Mami’ Crezând că pot fi de ajutor, răspundeam pe loc. Iar cuvintele pe care Violeta mi le-a repetat mereu au fost cel mai frumos dar pentru sufletul unei mame: ‘Voiam doar să-ți spun că te iubesc!'” Adăugând cu sinceritate: „Nu, nu m-am săturat să aud aceleași cuvinte – balsam pentru inima mea… În acest punct, nu sunt puternică. Sunt doar… mamă.”

Înainte de întoarcerea Violetei în SUA, Andreea i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de afecțiune și încurajare: „Drum bun, să fii protejată! Și să revii om mare, căci între timp, vei împlini 18 ani!” În paralel, vedeta a împărtășit și o fotografie care surprinde momentele de bucurie și liniște: cele două zâmbind împreună într-o mașină, semn al legăturii speciale dintre mamă și fiică.

Tânăra studiază în SUA

Vizita scurtă a Violetei a însemnat mult pentru Andreea Marin, care se mândrește cu maturitatea fiicei sale și cu reușitele acesteia peste Ocean. Pentru prezentatoare, fericirea adevărată se regăsește în timpul petrecut alături de copilul său.

Violeta Bănică, studentă în SUA, a fost recent admisă la prestigioasa Universitate Cornell, în cadrul College of Arts and Sciences, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite. Adolescentei de 17 ani i s-a confirmat acceptarea după un proces de selecție riguros, iar studiile au început în toamna anului 2025.

Tânăra locuiește acum într-un cămin decorat cu ajutorul mamei sale, pentru a crea un spațiu cald și primitor.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflat în statul New York, nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă aici”, a explicat Andreea Marin pe rețelele sociale.

Accesul la una dintre universitățile din grupul Ivy League presupune rezultate academice excelente și un dosar de admitere complex, iar Andreea subliniază cât de mult a muncit Violeta pentru a ajunge aici.

Foto: Arhiva ELLE

