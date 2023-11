Victor Dorobanțu, dezvăluiri despre cel de-al doilea sezon Wednesday. Ce a declarat despre George Burcea: „Nici cea mai mică legătură”

Victor Dorobanțu, cunoscut ca Mânuța în serialul „Wednesday„, a vorbit desshis despre noul sezon, sugerând că producția va începe filmările din primăvara anului viitor. Cu toate acestea, actorul menționează că nu a fost contactat încă de către producători, motiv pentru care nu poate oferi prea multe detalii.

Victor Dorobanțu, noi detalii despre următorul sezon Wednesday

Întrebat dacă George Burcea se află în Statele Unite pentru filmările la serial, Victor Dorobanțu a negat această informație. Actorul a explicat că George Burcea a călătorit în America pentru chestiuni personale. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, Mânuța din „Wednesday” a vorbit și despre protestul actorilor de la Hollywood, care s-a încheiat recent.

„S-au lansat niște zvonuri semioficiale cum că s-ar filma serialul în Irlanda. Pe mine nu m-a anunțat încă nimeni personal, deci nu pot să bag mâna în foc, dar pe toate site-urile de profil scrie că se filmează în Irlanda în primăvară. Până atunci, nu știu. Aștept să mă anunțe și pe mine. George e în State cu treburi personale, n-are nicio legătură cu serialul, n-are nici cea mai mică legătură. Acum dacă s-a vehiculat atât de mult că se filmează în locul cutare, acum nu știu ce să zic… Am văzut că au scris cei de la Deadline, care de obicei nu dau știri false sau chestii de genul ăsta. Eu am auzit multe variante (n. red.: despre locul în care s-ar filma următorul sezon din Wednesday), ba în Londra, ba în… Dar, clar, nu în România. Asta în mod sigur”, a declarat Victor Dorobanțu, pentru sursa citată.

De asemenea, Victor Dorobanțu a precizat că greva actorilor abia s-a terminat, motiv pentru care va mai dura o perioadă până când vor începe cu adevărat filmările pentru noul sezon.

„Acum abia s-a terminat protestul actorilor, e normal să își ia un timp, să pregătească studiourile și toate cele, după care lucrează cu actorii pe contracte, pe negocieri, pe blabla. Ce mai știu sigur, asta a fost anunțat de Netflix, că va fi un personaj nou în familie, în serial. Nu știu care e ăla. Din ce știu eu din povestea familiei Addams mai era vărul It, ăla păros. Și mai era mama Morticiei. Asta au anunțat clar: că o să fie un nou personaj”, a continuat Victor Dorobanțu, pentru FANATIK.

Tim Burton este cunoscut pentru filme și seriale de un mare succes precum „Alice in Wonderland”, „Batman”, „Corpse Bride” sau „Charlie and the Chocolate Factory”. Cu toate acestea, ultimul serial Netflix pe care l-a lansat, „Wednesday”, a doborât toate recordurile. Peste 340 de milioane de utilizatori au vizionat serialul în prima săptămână, devenind oficial cel mai urmărit show de pe Netflix.

Misterul și suspansul sunt elementele cheie ale creațiilor lui Tim Burton, iar „Wednesday” nu face abatere. Ba mai mult, decorul superb face povestea mult mai interesantă, multe dintre scene fiind filmate chiar în România. După săptămâni de filmări la noi în țară, regizorul serialului Netflix a oferit primele sale impresii despre România și de ce a ales locațiile respective.

„(…) Am crescut uitându-mă la filme cu monștri, cu vibe-ul creat de ceea ce însemnă Transilvania, Munții Carpați și poveștile cu Dracula și, să vin să experimentez totul direct, e ceva memorabil. Pentru că, de fapt, ce am descoperit la fața locului a fost că oamenii sunt extraordinari, pe bune. Foarte muncitori, foarte atenți la detaliile meșteșugului lor și asta a fost foarte inspirațional pentru mine (…) Bucureștiul e un oraș care are multe lucruri de oferit, am folosit locații frumoase, Casa Scriitorilor care e un loc foarte special, există acolo un amestec foarte interesant de lucruri și locuri”, a declarat Tim Burton pentru urban.ro.

FOTO: Arhiva ELLE

