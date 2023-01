Viața Lisei Marie Presley, presărată cu tragedii: de la moartea lui Elvis, la dependența de droguri

Lisa Marie Presley, singura fiică a legendarului cântăreț rock Elvis Presley și a actriței Priscilla, nu a reușit să supraviețuiască unui stop cardiac. În vârstă de 54 de ani, a fost descoperită fără reacție de către o menajeră, sursele spunând că primul ei soț, Danny Keough, s-a întors la casa pe care o împărțeau și a efectuat resuscitare până la sosirea paramedicilor.

Lisa Marie Presley, despre lupta cu dependența

Viața Lisei Marie Presley nu a fost deloc una ușoară și s-a confruntat cu momente de cotitură, de la dependența sa de substanțe interzise, până la moartea tatălui ei și cele patru căsnicii eșuate. În ultimii ani, ea a vorbit deschis despre dependența de droguri, inclusiv analgezice, opioide și cocaină.

În timp ce scria prefața pentru cartea lui Harry Nelson, The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain, s-a destăinuit pentru prima dată despre dependența sa de analgezice, opioide și cocaină. Presley a spus în cartea scrisă în 2019 că este „recunoscătoare că este în viață astăzi”, înainte de a explica cum a început să ia opioide după nașterea gemenilor săi, Vivienne și Finley, în 2008.

„S-ar putea să citiți asta și să vă întrebați cum, după ce am pierdut oameni apropiați, am căzut și eu pradă opioidelor. A fost nevoie doar de o prescripție pe termen scurt de opioide în spital pentru ca eu să simt nevoia să continui să le iau”, scria Lisa.

Dependența a făcut parte din viața vedetei încă de când era copil, tatăl ei și fostul ei soț, Michael Jackson, murind amândoi din cauza unor complicații cauzate de consumul de droguri. Ea a încercat să păstreze discreția privind luptele sale, dar actele de divorț ale cuplului au dezvăluit amploarea dependenței sale de cocaină. Cântăreața a recunoscut că problemele ei cu sobrietatea au început în 2003, după ce ani de zile a fost martoră la lupta celor din jurul ei.

În adolescență, abuzul ei de droguri a dus la internarea ei la The Castle, un centru scientologic din Hollywood, pentru dezintoxicare. Ea recunoaște că l-a văzut pe tatăl ei luând „pumni de pastile” și își amintește de „comportamentul său haotic” spre sfârșitul vieții sale.

„Este timpul să ne luăm adio de la rușinea față de dependență. Trebuie să încetăm să ne învinovățim și să ne judecăm pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Asta începe cu împărtășirea poveștilor noastre”, se mai arată în carte.

Fiica lui Elvis Presley avea probleme financiare

De asemenea, Lisa s-a confruntat cu probleme financiare grave. Lockwood, fostul soț al vedetei, și Lisa Marie au petrecut ani de zile certându-se din cauza problemelor financiare și au continuat lupta până la moartea ei. El cerea 40.000 de dolari pe lună ca pensie alimentară și insista că ea avea mai mulți bani decât susținea în documentele de la tribunal.

Presley, la rândul ei, a declarat că avea la un moment dat datorii de 16 milioane de dolari, în urma unor afaceri dezastruoase făcute de managerul ei de afaceri, Barry Siegel. Ea a preluat controlul asupra trustului în 1993, la vârsta de 25 de ani. La momentul morții sale, Elvis valora doar 5 milioane de dolari, dar Priscilla a transformat cu abilitate Graceland într-o atracție turistică și a înființat Elvis Presley Enterprises, capitalizând pe seama imaginii sale.

În momentul în care Lisa Marie a preluat frâiele, fondul valora 100 de milioane de dolari. Ea l-a numit pe Barry Siegel în 1995 pentru a gestiona banii. În 2005, Siegel a vândut 85% din acțiunile sale la Elvis Presley Enterprises, ceea ce i-a făcut să piardă controlul asupra numelui și drepturilor de imagine ale tatălui său.

Siegel a declarat că afacerea „a compensat datoriile de peste 20 de milioane de dolari pe care Lisa le făcuse și i-a adus peste 40 de milioane de dolari în numerar și un flux de venituri de mai multe milioane de dolari”. Presley a spus că a pierdut milioane de dolari datorită unei investiții ulterioare în Core Entertainment, compania din spatele American Idol, care a dat faliment în 2016.

