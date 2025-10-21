Vanessa Kirby a născut! Vedeta din serialul The Crown a devenit mamă pentru prima dată

Actrița britanică de renume Vanessa Kirby a intrat într-un capitol plin de bucurie al vieții sale, odată cu venirea pe lume a primului său copil alături de logodnicul ei, Paul Rabil.

Vanessa Kirby a născut

Vedeta din The Crown, în vârstă de 37 de ani, care a captivat publicul prin interpretarea Prințesei Margaret în drama regală de pe Netflix, și Paul, 39 de ani, fost jucător profesionist de lacrosse transformat în executiv sportiv, au devenit părinți pentru prima dată împreună.

Vestea nașterii a fost confirmată în weekend, când Paul a distribuit pe Instagram o serie de fotografii emoționante cu familia lor, oferind o privire rară asupra vieții private a cuplului în primele zile de parenting.

În postarea sa emoționantă, starul american a reflectat asupra transformării profunde pe care o aduce rolul de părinte.

„Învăț că a deveni părinte te încetinește și te trezește în același timp. Sunt cu adevărat recunoscător pentru sănătatea tuturor, că mă trezesc în fiecare zi înconjurat de dragostea imensă a mamei și că acum te avem în viețile noastre.”

Cu un ton jucăuș legat de moștenirea sa în lacrosse, el a adăugat: „Pentru primul tău baston de leagăn. Va adăposti multe povești și binecuvântări. Probabil și ferestre sparte. Mingile sunt permise în casă.” Cuplul nu a dezvăluit încă sexul sau numele bebelușului.

Fotografiile atașate surprind momente intime din viața lor de familie. Într-o imagine emoționantă, Vanessa stă întinsă pe burtă pe pat, privindu-și cu tandrețe nou-născutul așezat în fața ei. O altă fotografie îl arată pe Paul ținând bebelușul într-o pătură albastră, iar un prim-plan dezvăluie piciorușele mici ale copilului.

Ultima imagine prezintă două bastoane de lacrosse – unul de mărime normală și unul pentru copii – simbolizând moștenirea sportivă a micuțului.

Anunțul a stârnit un val de felicitări din partea prietenilor, colegilor sportivi și celebrităților. Lucy Hale, vedetă din Pretty Little Liars, a fost printre cei care au apreciat postarea, alături de mai mulți colegi ai lui Paul din Premier Lacrosse League, care au întâmpinat cu bucurie noul membru al familiei lor extinse.

Vanessa, originară din Londra, a ajuns la faimă internațională datorită interpretării nuanțate a Prințesei Margaret în The Crown, performanță care i-a adus un BAFTA Television Award și o nominalizare la Emmy. Succesul ei din serialul Netflix i-a deschis ușile către cele mai mari proiecte hollywoodiene. De asemenea, a jucat în francize de succes precum Mission: Impossible, alături de Tom Cruise – cel mai recent în Mission: Impossible – The Final Reckoning – și anul acesta a debutat în Universul Cinematic Marvel în rolul Femeii Invizibile din Fantastic Four: First Steps.

În 2021, a fost nominalizată la Oscar pentru interpretarea devastatoare a unei mame îndoliate în filmul Pieces of a Woman.

Vedeta The Crown și-a dezvăluit sarcina afișând burtica la un photo-call pentru Fantastic Four în luna iunie, iar două luni mai târziu acest lucru era vizibil pe parcursul turneului său de promovare a filmului.

Vestea nașterii vine la scurt timp după ce Vanessa a jucat rolul lui Storm în Fantastic Four: First Steps. Co-starurile sale și-au arătat entuziasmul pentru sosirea copilului la premiera filmului din Sydney, când Pedro Pascal, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach și-au pus mâna pe burtica actriței.

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro