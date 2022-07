Smiley, mărturisiri despre peripețiile din tinerețe. Cum se descurca artistul la mare fără bani: „Am dormit pe plajă”

Smiley este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România, care se poate mândri cu o carieră de succes și îndelungată. Deși acum se bucură din plin de viața de artist și de faimă, cântărețul a povestit despre perioada când pleca la mare fără bani în buzunar, însă se descurca în orice situație.

Partenerul de viață al Ginei Pistol nu are doar o carieră prosperă în muzică. Smiley este jurat la „Vocea României” și prezentator la „Românii au Talent” alături de bunul său prieten, Pavel Bartoș. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers la fel de bine întotdeauna. Artistul a povestit un un sentiment de nostalgie despre perioada când pleca pe litoral fără bani și dormea chiar pe plajă.

Tânăr și cu chef de distracție, însă fără o situație financiară strălucită, Smiley nu a mai ținut cont de nimic când a decis să plece pe litoral. Aflat la festivalul Neversea, artistul a oferit un interviu pentru emisiunea „Vorbește Lumea” în care a povestit despre momentele când ajungea vara la mare fără bani.

„Am dormit pe plajă. Am rămas fără cazare vreo două zile. A fost frumos. Adică, am avut din astea, multe. Am rămas fără bani. Tot timpul rămâneam fără bani când veneam la mare. În ultimele 3-4 zile mâncam un langoș și cu ceva acidulat ca să se umfle în burtă și să nu ți se mai facă foame”, a spus Smiley.