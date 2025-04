Răzvan Fodor, în vizită surpriză la soția sa. Irina Fodor a încheiat filmările emisiunii Asia Express: „Vin cu viteză”

Răzvan Fodor a plecat din România pentru a se reuni cu Irina Fodor, care tocmai încheiase filmările pentru Asia Express 2025. Cei doi au ales să se întâlnească la mii de kilometri distanță, după finalizarea proiectului.

În timp ce filmările pentru reality show-ul difuzat de Antena 1 s-au încheiat și majoritatea concurenților s-au întors acasă, Irina Fodor nu s-a alăturat echipei, rămânând în continuare în Coreea de Sud. În schimb, soțul ei, Răzvan Fodor, a făcut drum lung pentru a se reîntâlni cu ea.

Desigur, întrebarea care se pune este ce planuri au cei doi. Potrivit declarațiilor făcute de Irina Fodor cu câteva luni în urmă, după finalizarea filmărilor pentru Asia Express, aceasta intenționa să își ia o vacanță în Coreea de Sud, destinația finală a concurenților din acest sezon.

Irina Fodor a avut un program destul de solicitant în timpul filmărilor pentru Asia Express 2025, iar Răzvan a vorbit recent despre rutina sa încărcată.

Irina a menționat și ea că sezonul actual al Asia Express este unul dintre cele mai bune de până acum, datorită concurenților extrem de motivați și implicați. „A zis că este un sezon foarte bun. Castingul e foarte bun și e destul de colorat pe acolo, mă refer la destinații cu finalul în Coreea de Sud”, a completat Răzvan Fodor.

Irina Fodor a surprins pe toată lumea cu curajul său în cadrul filmărilor pentru noul sezon Asia Express. Deși rolul său este de prezentatoare, Irina nu a ezitat să intre în atmosfera competiției și să încerce preparate tradiționale, unele destul de neobișnuite.

„Calamar uscat. Calamarul e bunicel, e gumos, un pic picant, 6/10! Gheară din pui picantă. Am pus mâna direct pe ea, mi se părea că este în folie, dar nu e. Cum arată! Are gheară aici! Are chiar gheară! E un pic scârbuță, nu vă mint. La gust nu e rea, e picantă. Poate nu se mănâncă gelatina aceasta. Are gust de grăsime, sos barbeque și ceva picant!”, a spus Irina Fodor.