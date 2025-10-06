Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus actele de divorț de Keith Urban. Ce a declarat actrița

Nicole Kidman a făcut prima apariție publică după despărțirea de Keith Urban. Vedeta din Practical Magic a participat sâmbătă la licitația amFAR din Dallas, unde i-a înmânat un premiu colaboratorului său din Lioness, Taylor Sheridan.

Nicole Kidman, prima apariție publică pe fondul divorțului

La un moment dat, Kidman a transmis un mesaj despre sprijinirea comunităților și despre importanța de a ridica „omenirea noastră.”

„Cred că ceea ce recunoaște Taylor, așa cum o facem cu toții, este că semănăm mai mult decât suntem diferiți, și că ne este mai bine atunci când avem grijă unii de alții, iar desigur acesta este motivul pentru care suntem aici în această seară”, a spus ea în discursul său scurt, potrivit unei înregistrări video publicate de People. „Și ce mod mai bun de a sprijini, de a înălța umanitatea noastră comună decât să contribuim la finanțarea unor cercetări curajoase și inovatoare”, a adăugat.

De ce divorțează actrița de soțul ei?

Săptămâna trecută au apărut știri conform cărora Kidman și Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie.

„Uneori relațiile pur și simplu își trăiesc cursul”, a declarat o sursă pentru Page Six, adăugând că vedeta din Perfect Couple „nu și-a dorit separarea și a încercat să salveze relația.”

Mai multe surse au spus pentru TMZ că cei doi locuiau separat „încă de la începutul verii.' Kidman a depus actele de divorț a doua zi, invocând „diferențe ireconciliabile' ca motiv al despărțirii, pe fondul zvonurilor că Urban ar fi început să se vadă cu o altă femeie.

O persoană apropiată actriței din Big Little Lies a declarat pentru TMZ că „toate semnele arată că Keith este cu o altă femeie.' Totuși, nu este clar când ar fi început presupusa relație.

„Să spunem doar că Nicole nu contestă acest lucru, dar este încă șocată de situație”, a adăugat o altă sursă, menționând că zvonurile sunt „peste tot în Nashville.”

Se pare că Nicole Kidman a fost afectată de destrămarea căsniciei, dar „merge mai departe” și se concentrează pe îngrijirea copiilor, a dezvăluit o sursă joi. În documentele depuse marți, ea a cerut ca instanța să o desemneze părinte rezidențial principal pentru cei doi copii minori: Sunday Rose și Faith Margaret.

Kidman a prezentat acte privind acordul de dizolvare a căsătoriei, care „face prevederi adecvate și suficiente pentru bunurile și datoriile părților', precum și un plan parental, care detaliază programul de custodie și cine va avea dreptul de a lua decizii în numele fiicelor lor.

Dincolo de motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban, mai multe surse au mai declarat pentru TMZ că celebrul cântăreț de country, în vârstă de 57 de ani, s-ar fi mutat din casa sa din Nashville în care locuia cu Kidman, în vârstă de 58 de ani, și cu cele două fiice ale lor: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. De asemenea, Urban și-ar fi cumpărat propria casă în oraș.

„Kidman ține familia laolaltă în această perioadă dificilă de când Keith a plecat”, a spus o sursă, referindu-se la turneul său actual.

