Nicole Kidman, moment viral la prezentarea Chanel. Cum a apărut alături de Dua Lipa, Pedro Pascal și Kristen Wiig?

Nicole Kidman a avut parte de propriul moment viral la prezentarea colecției de primăvară/vară Chanel. Actrița a fost surprinsă în timp ce cânta alături de alte celebrități. Vezi cum s-a derulat scena și ce alte apariții notabile au făcut senzație.

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  de  ELLE.ro
1. Nicole Kidman alături de fiica ei
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Nicole Kidman a fost protagonista unui moment devenit viral, în primul rând al prezentării de modă Chanel. Actrița, care a venit însoțită de fiica ei, Faith, în vârstă de 15 ani, a fost una dintre senzațiile prezentării, făcându-și apariția într-o rochie-blazer gri, în vreme ce copila a purtat și ea un cardigan Chanel, ornamentat cu celebrul logo. Și chiar dacă mulți au apreciat apariția celor două, încă mai mulți fani ai actriței s-au amuzat teribil atunci când un video realizat de un participant la show-ul de la Săptămâna Modei de la Paris a ajuns pe rețelele de socializare. Materialul cu pricina a devenit viral deoarece le înfățișează pe câteva dintre cele mai proeminente celebrități, reunindu-se pentru a cânta piesa Nicole Kidman, a cântăreței slovace Adéla.

Mai precis, Kristen Wiig, Dua Lipa și Pedro Pascal au fredonat melodia inspirată chiar de actriță, îndreptându-se apoi spre aceasta, într-un fel de omagiu nostim adus lui Nicole Kidman. Piesa care îi este dedicată s-a născut după ce cântăreața a participat la o ceremonie de decernare a Globurilor de Aur, unde a purtat un corset care, mărturisește ea în versuri, a făcut-o să se simtă ca Nicole Kidman. Piesa, devenită virală pe TikTok, a căpătat acum cu totul alte valențe, de când actrița care a inspirat-o a luat parte la gluma făcută cu mult umor pe seama ei.

Momentul viral care a avut-o în centru pe Nicole Kidman a fost doar unul dintre cele care au atras atenția la prezentarea casei de modă franceze care face parte de-a dreptul din moștenirea culturală a țării. În fiecare sezon, la show participă un număr record de celebrități de cel mai înalt calibru, și nici prezentarea pentru sezonul de primăvară/vară 2027 nu a făcut excepție. O mulțime de vedete s-au grăbit să ajungă la show, ca să vadă creațiile lui Matthieu Blazy, creatorul deja lăudat aproape unanim pentru că ar fi revitalizat estetica prestigioasei case.

De pildă, actrițele franceze Carole Bouquet și Marion Cotillard au avut niște apariții impecabile, actrița Ayo Edebiri a fost, și ea, o prezență încântătoare, la fel cum a fost și Olivia Wilde. Aproape toate celebritățile prezente au purtat pentru această ocazie creațiile casei.

Printre aparițiile notabile s-au numărat și membre ale unor case regale – cele mai fotografiate au fost, fără îndoială, Charlotte Casiraghi și prințesa Alexandra de Hanovra. Cele două fiice ale prințesei Caroline, provenite din relații diferite, sunt urmașe directe ale lui Grace Kelly și fac parte dintr-una dintre cele mai notabile familii regale încă la putere în Europa. Prințesa Alexandra de Hanovra este, de altfel, parte din linia moștenitorilor din Monaco, și până la convertirea sa la religia catolică a fost parte și din linia moștenitorilor coroanei regale britanice. Apariția prințesei la brațul surorii sale vitrege vine la puțin timp după anunțul logodnei acesteia cu Ben Sylvester Strautmann, cu care formează un cuplu din 2017.

O apariție cu totul specială a fost și cea a actriței de origine română Anamaria Vartolomei (poți citi un interviu în exclusivitate cu ea aici), care a venit la show-ul casei din a cărei mare familie face parte într-o rochie neagră cu transparențe, foarte elegantă.

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Foto: Profimedia, Getty Images

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