Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală: "Fiind încă în recuperare..."

Monica Anghel a oferit recent detalii despre starea ei de sănătate, după ce a trecut prin a doua intervenție chirurgicală la nivelul coloanei vertebrale.

Monica Anghel, despre starea sa de sănătate

Artista a împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale o fotografie din confortul locuinței sale și a explicat că în această perioadă prioritatea ei principală este recuperarea și odihna.

„Fiind încă în recuperare și pentru că ieri nu am avut o zi prea bună, astăzi am stat mai mult timp în pat cu Sahara. Se spune că pisicile când dorm cu burtica în sus, sunt fericite. Mi-a tors, m-a pupat, m-a mângâiat și a adormit, după ce am făcut poza, am adormit și eu”, a povestit Monica, referindu-se la compania pisicii sale, care o ajută să-și păstreze starea de spirit pozitivă.

Problemele Monicăi Anghel cu coloana au debutat acum câțiva ani. Prima operație a avut loc în 2017, după ce durerea devenise tot mai intensă. Înainte de a ajunge pe masa de operație, artista a încercat mai multe tratamente și terapii alternative, dar rezultatele nu au fost suficiente pentru ameliorarea simptomelor. Medicii i-au recomandat intervenția chirurgicală pentru a preveni complicații mai grave.

În prezent, recuperarea este una lentă, cu zile mai dificile care o obligă să petreacă mult timp în pat. Monica Anghel subliniază că se concentrează pe odihnă și pe menținerea unei atitudini pozitive, alături de sprijinul familiei și al prietenilor apropiați.

Artista a explicat în trecut motivele din spatele schimbării fizice resimțite după operație, punctând că pierderea în greutate a fost recomandarea medicului pentru a-i proteja sănătatea.

„Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. Nu, nu mi-am tăiat stomacul pentru că dacă aș fi făcut lucrul acesta, aș fi recunoscut lucrul acesta pentru că știți foarte bine că sunt un om foarte deschis și vorbesc despre tot. M-am operat pe coloană și mi-a spus domnul doctor Marius Catană, cel care m-a operat, că trebuie să slăbesc. Eu toată viața mea am fost grasă, nu am avut niciun fel de problemă cu aspectul meu fizic, mă plăceam și înainte, doar că din acel moment m-am gândit că trebuie să slăbesc și că sunt nevoită să slăbesc pentru a putea fi sănătoasă, pentru copilul meu, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru profesia mea, pentru tot”, a declarat artista pentru Ego.ro.

Artista a trecut prin mai multe intervenții

La începutul lunii septembrie, Monica Anghel a fost supusă unei nou intervenții la ochi. Din cauza unei probleme cu vederea, cântăreața a fost nevoită să apeleze la o operație, fiind vorba despre un implant de cristalin. Prima operație a fost făcută la ochiul drept, iar ulterior procedura a fost repetată la ochiul stâng.

„Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect! Vă sunt extrem de recunoscătoare!”, a spus Monica Anghel pe Instagram.

În cadrul unui interviu, Monica Anghel a oferit mai multe detalii despre operațiile care îi vor îmbunătăți vederea.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu”, a declarat Monica Anghel pentru Click!

Foto: Arhiva ELLE

