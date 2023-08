Mira a ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate: „Povestea continuă”

Mira a fost nevoită să se prezinte de urgență la spital din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut și în trecut, cu aproximativ trei luni în urmă. Cu toate că a urmat un tratament la momentul respectiv, pare că acesta nu a avut rezultatele așteptate. Artista a stârnit îngrijorarea fanilor săi prin publicarea unui videoclip în care împărtășește că a fost nevoită să caute asistență medicală.

Artista este recunoscută pentru transparența pe care o are față de fanii ei. Mira i-a ținut pe aceștia la curent cu tot ce se întâmplă nou în viața ei, iar de cele mai multe ori este surprinsă de internauți cu zâmbetul pe buze. Cu toate acestea, ultima veste dată de vedetă nu a fost atât de bună. Ea a dezvăluit că a încercat un alt tratament, însă starea sa de sănătate nu s-a ameliorat și, dimpotrivă, pare să se fi înrăutățit.

Pe Instagram, unde obișnuiește să împărtășească momente din viața sa de zi cu zi cu fanii, Mira a anunțat că tocmai a părăsit unitatea de urgență. Cu toate că se mai confruntase cu o situație similară și cu câteva luni în urmă, se pare că problemele sale de sănătate nu s-au rezolvat în totalitate. Astfel, artista a solicitat asistența medicilor, care i-au prescris un alt tratament pentru a face față situației.

În continuare, cântăreața a povestit mai multe detalii despre ce i s-a întâmplat. Mira a dezvăluit că se confruntă cu o infecție fungică persistentă, pe care nu a reușit să o depășească, și că și pisica sa, Olly, are probleme similare de sănătate. Cântăreața a menționat că va începe un tratament pe o durată de șase săptămâni și i s-a recomandat să utilizeze o cremă. Aceasta este o situație pe care a mai întâlnit-o în trecut, cu doar două luni în urmă, când a folosit deja aceeași cremă.

În urmă cu câteva luni, Mira a ales să le împărtășească fanilor săi o experiență mai puțin plăcută. Artista s-a confruntat cu probleme de sănătate după o vacanță pe care a petrecut-o în Bali și a fost nevoită să urmeze un tratament dur.

„M-ați întrebat mai mulți de ce trebuie să iau antibioticul acela și ce să evitați în Bali, că am spus că din Bali l-am luat, helicobacter mai exact. Helicobacter se tratează cu două antibiotice, o schemă de două antibiotice, timp de 14 zile și este foarte dur tratamentul. Mie în primele două zile mi-a fost foarte rău și trebuie să îmi pun fața, că arăt ca… mi se pare că arăt rău de tot, că am stat prin casă, nici nu am prea ieșit, nu am putut să fac nimic, nici la sală nu m-am dus. Aveți grijă, pentru că asta puteți să o luați de oriunde, nu doar din Bali, dar cu atât mai mult din locurile astea care nu sunt atât de îngrijite!”, a povestit Mira pe rețelele de socializare.