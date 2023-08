Cristina Ciobănașu, vacanță de vis în Bali, fără iubitul ei. Cu cine a plecat actrița: „Ei și-au dorit foarte mult”

Cristina Ciobănașu și partenerul ei, Alexandru Mureșan, un medic stomatolog, au avut o frumoasă vacanță în Budapesta și Lisabona. Cu toate acestea, în prezent, actrița se află în Bali, fără a fi însoțită de iubitul său. Cu toate acestea, tânăra nu a plecat de una singură, ci însoțită de alte persoane dragi.

Prezentatoarea de la Happy Channel este o iubitoare de aventuri, iar recent a avut parte de o vacanță superbp alături de iubitul ei, Alexandru Mureșan, în Budapesta și Lisabona. După turul lor european, Cristina Ciobănașu a decis să plece într-o nouă vacanță, de data aceasta în Bali. Deși iubitul ei nu a plecat alături de ea, cei care au însoțit-o în călătorie sunt părinții săi adoptivi, Ruxandra Ion și soțul ei, Ion Ion.

Moderatoarea emisiunii „Happy Caffe”, difuzată pe Happy Channel, a dezvăluit într-un interviu acordat pentru UNICA.ro că planurile pentru vacanța în Bali au fost stabilite cu mult timp înainte. Cu toate acestea, Cristina Ciobănașu se bucură că are ocazia să petreacă timp cu părinții săi din București, pe care îi vede mai rar de când s-a mutat cu iubitul ei.

„Eu am mai fost o dată în Bali. Ei și-au dorit foarte mult și vacanța asta era antamată, plătită, tot ce trebuie, cu mult înainte ca eu să aflu că voi merge în Bali cu proiectul Dharma Project, în luna aprilie. Și în momentul în care a venit acel proiect, m-am bucurat foarte mult pentru că era un alt context în care mă bucuram de Bali, acela în care cunosc sfera asta spirituală”, a povestit Cristina Ciobănașu.

Luna trecută, Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan au avut parte de clipe unice într-o vacanță de vis în Budabesta și Lisabona. Cei doi au avut parte de un tur fascinant, iar dincolo de locurile pe care le-au vizitat, au avut parte și de multă distracție. Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, actrița a postat mai multe imagini din timpul călătoriei lor.

Actrița a declarat că s-a molipsit un pic de la prietenul ei și că îi place să călătorească. Totuși, din cauza muncii intense pe care a avut-o de-a lungul anilor, a preferat mai mult vacanțele în care să se relaxeze și să se odihnească. Acum, datorită programului mai relaxat și pentru că își permite, poate să plece într-o vacanță, chiar dacă poate veni obosită sau cu dureri de genunchi din cauza activităților desfășurate

„Cred că m-am molipsit un pic de la prietenul meu, îmi și place să vizitez, doar că muncind atât de mult ani la rând, am preferat mai mult vacanțele în care să stau să zac cu burta la soare cum s-ar zice, pentru că aveam nevoie de odihnă în primul rând, pentru că nu dormeam suficient în timpul anului datorită proiectelor. Și acum, pentru că sunt mult mai relaxată cu programul și îmi permit, pot să plec într-o vacanță, de unde să zic că vin un pic mai obosită sau că vin cu dureri de genunchi de la câți pași am făcut. Aceea a fost vacanța de vară pentru noi. Am fost cu o gașcă de prieteni”,a povestit actrița.