Adela Popescu, dezvăluiri inedite din vacanța în Bali. Fiul ei a avut parte de o experiență unică: „Am avut niște emoții îngrozitoare”

Adela Popescu și familia ei au petrecut o vacanță de neuitat în Bali. Prezentatoarea TV a împărtășit o experiență unică pe care fiul ei cel mare, Alexandru, a trăit-o recent, dar care a speriat-o foarte tare pe ea. În Bali, Adela Popescu și Radu Vâlcan au petrecut aproape o lună, bucurându-se de timpul cu cei trei copii ai lor.

Actrița, cunoscută pentru rolurile sale în seriale și filme românești, dar și pentru emisiunile TV pe care le-a prezentat, a dezvăluit că fiul lor cel mai mare, Alexandru, în vârstă de 7 ani, este pasionat de sport și manifestă un curaj deosebit. Cu toate acestea, curiozitatea lui îl determină să încerce mereu lucruri noi.

În Bali, Alexandru a dorit să încerce tiroliana. Deși părinții lui au fost sceptici inițial, Adela Popescu l-a convins pe Radu Vâlcan să permită copilului să experimenteze această aventură.

„Iar acum, în Bali, ne-am dus să vedem tot felul de atracții turistice, printre care și niște câmpuri unde aveau amenajate niște tiroliene, leagăne, dar erau ceva foarte sus. Și a zis că vrea să se dea pe tiroliană. Radu a zis: „Exclus, e prea sus, nu se poate.” Eu mi-am înghițit limba și am zis: „Hai, mă, să încercăm, dacă el vrea.” Și s-a dat, fraților, eu am crezut că mor, efectiv am avut niște emoții îngrozitoare, mă simțeam vinovată. Era singurul copilaș, nu-i făcusem instructajul, trebuiau să-l prindă de o plasă. În fine, s-a descurcat foarte bine, i-a plăcut maxim, a zis că vrea să se mai dea. Eu am zis: „Exclus data viitoare.” Ce voiam să vă spun, eu chiar cred că sunt o mamă realistă. La noi era o certitudine că Alexandru nu va fi vreun sportiv, însă acum nu mai am nicio părere, nu doar că e curaj, ci e foarte talentat! Și nu știu de unde, că noi nu l-am încurajat, Radu e destul de fricos la chestiile astea, precaut”, a completat Adela Popescu, potrivit Fanatik.