Mesajele ascunse din spatele ținutelor Melaniei Trump în timpul vizitei de stat în Marea Britanie

Melania Trump a impresionat prin ținutele sale în timpul vizitei de stat în Marea Britanie, ținute alese cu foarte mare atenție.

Mesajele ascunse din spatele ținutelor Melaniei Trump în timpul vizitei de stat în Marea Britanie

În cele opt luni de mandat ale lui Donald Trump, aparițiile Primei Doamne a Americii, Melania Trump, au fost rare și atent pregătite. Ea a participat la doar 22 de evenimente oficiale, inclusiv la tradiționalul „Easter Egg Roll” de la Casa Albă și la funeraliile Papei Francisc, momente considerate absolut necesare pentru prezența ei.

Melania Trump și-a pus amprenta asupra ținutelor sale

Prin urmare, faptul că am văzut-o pe Melania în nu mai puțin de cinci ținute diferite în ultimele 48 de ore – de la trenciul Burberry cu care a sosit până la rochia de seară galben-canari purtată la dineul de stat – și că fiecare apariție a generat comentarii, este un aspect semnificativ.

foto. Profimedia

Un expert american în modă, care i-a urmărit cariera, afirmă că totul a fost planificat cu minuțiozitate. De la momentul în care Regele Charles al III-lea a invitat familia Trump pentru a doua vizită de stat, Melania a pregătit fiecare apariție vestimentară cu precizie. Fiecare detaliu a fost conceput, creat, ajustat și coordonat de Melania Trump împreună cu stilistul ei de încredere, designerul Herve Pierre.

foto: Profimedia

Regulile stricte de etichetă vestimentară, pe care Prințesa de Wales le respectă, nu se aplică pentru Prima Doamnă. Chiar și trenciul Burberry părea un omagiu discret pentru țara gazdă, dar avea amprenta personală a Melaniei Trump. Era lung până la pământ, vintage, dintr-o colecție din 2020, atunci când Riccardo Tisci era director creativ al brandului. Asociat cu cizmele negre de piele Christian Dior, trenciul a devenit o declarație de stil îndrăzneață, subliniind că Melania își scrie propriul cod vestimentar.

foto: Profimedia

Mesajul a fost reiterat când Melania a pășit din Marine One pe peluza Castelului Windsor, purtând haine haute couture create de Maria Grazia Chiuri, fost designer Dior. Deși mulți au atribuit ținuta noului director creativ JW Anderson, Melania Trump a ales creația predecesoarei sale, al cărei stil curbiliniu și feminin a devenit un element definitoriu al imaginii ei.

Rochia, reinterpretare îndrăzneață a vestimentelor iconice „Bar” create de Christian Dior, nu era prêt-à-porter, ci o comandă personalizată, costul ei depășind cu siguranță patru cifre. Asortată cu o pălărie violet din lână de la Stephen Jones, care îi acoperea parțial fața, Melania Trump s-a protejat de privirile indiscrete ale fotografilor.

Rochia de seară purtată la punctul culminant al vizitei, dineul de stat de la St George’s Hall, a fost o creație Wes Gordon pentru Carolina Herrera. Cu o culoare galben șocant și decolteu pe umeri, accesorizată cu o curea lila din satin, și cu bijuterii minimaliste – doar cercei cu smaralde și diamante – ținuta a atras cele mai multe priviri.

Alegerea culorii, aproape inexistentă pe covorul roșu și într-un context formal regal britanic, a fost considerată controversată de presa de modă. Melania Trump nu a încercat să promoveze un designer britanic, arătând că preferința ei nu ține cont de opiniile publicului sau ale presei, nici de regulile de etichetă regală.

Prin combinarea ținutelor spectaculoase, Melania Trump a reușit să se remarce, chiar și printre femeile prezente la castel, inclusiv alături de Prințesa de Wales. Atitudinea ei transmitea încredere și independență, iar alegerea vestimentară a subliniat că ea definește propriul stil, indiferent de convențiile locale.

Vizita s-a încheiat cu o zi dedicată doamnelor – o vizită ghidată la Casa de Păpuși a Reginei Maria și o întâlnire cu Scouterii, alături de Kate Middleton în grădinile Frogmore. Pentru această ocazie, Melania Trump a ales un costum din piele de miel caramel de la Louis Vuitton, asortat cu pantofi înalt cu imprimeu de șarpe de la Manolo Blahnik.

foto: Profimedia

Pentru activitatea cu copiii, Melania a optat pentru un look mai lejer, jachetă de piele Ralph Lauren și pantaloni capri, cu balerini Roger Vivier. Chiar și această ținută, aparent casual, a fost planificată cu grijă și se integrează perfect în stilul ei elegant, dar calculat.

foto: Profimedia

