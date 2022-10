Gerard Pique, surprins într-o ipostază romantică alături de noua lui parteneră la Paris

Gerard Pique pare să fi trecut peste despărțirea de Shakira, alături de care are doi copii. Fotbalistul a fost surprins alături de iubita sa, în vârstă de 23 de ani, la o plimbare romantică pe trotinete electrice, în Paris.

Fotbalistul , în vârstă de 35 de ani, s-a afișat alături de Clara Chia Marti și s-au plimbat pe trotinete electrice în capitala franceză, cuplul părând să fie însoțit de doi prieteni. Gerard s-a îmbrăcat în mod discret pentru această ocazie, combinând un simplu tricou alb cu o jachetă din denim decolorat și pantaloni închiși la culoare. De asemenea, Gerard și-a accesorizat look-ul relaxat cu o bandană neagră și ochelari de soare negri.

Între timp, Clara, studentă la Relații Publice, a optat pentru o jachetă de piele neagră purtată peste un tricou alb pe care l-a asortat cu jeans negri largi. Cei doi s-au plimbat pe străzile Parisului, fiind însoțiți de alți doi prieteni, iar zâmbetele lor sunt dovada că s-au distrat de minune.

Primele imagini în care Gerard o săruta pasional pe noua sa iubită au apărut într-o înregistrare video realizată de presa spaniolă Socialite la festivalul Summerfest Cerdanya din Catalonia, în luna august. Cu toate acestea, cei doi au făcut o altă demonstrație amoroasă când au participat împreună la o nuntă pe Costa Brava, în Catalonia, Spania, la sfârșitul aceleiași luni.

După 12 ani de relație, Shakira și Gerard Pique au decis să meargă pe drumuri diferite. Într-un interviu acordat revistei ELLE USA, artista a vorbit pentru prima oară despre despărțirea de fotbalist.

„Oh, este foarte greu să vorbesc despre acest subiect personal, mai ales că este pentru prima dată când abordez această situație într-un interviu. Am preferat să nu vorbesc și am încercat să procesez totul. Um, și da, este greu să vorbesc despre asta, mai ales pentru că încă trec prin asta, pentru că sunt în atenția publicului și pentru că separarea noastră nu este o separare obișnuită. Și așa că a fost greu nu doar pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. (…) Unul dintre noi trebuia să facă acest efort și acest sacrificiu. Și am făcut-o eu. Am pus cariera pe locul al doilea și m-am mutat în Spania pentru ca el să poată juca fotbal și să câștige premii. Și a fost un sacrificiu pe care l-am făcut din dragoste. Mulțumită acestui lucru, copiii mei au avut o mamă prezentă în viața lor, iar eu am această legătură minunată cu ei care nu poate fi distrusă.(…) Încerc să le ascund situația cât de mult pot. Este foarte supărător pentru doi copii care încearcă să proceseze separarea părinților lor. Și uneori am impresia că totul este un vis urât și că mă voi trezi la un moment dat. Dar nu, este real.„, a declarat Shakira care are alături de Pique doi băieți, Milan și Sasha.