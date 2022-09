Fiul Andreei Esca, dezvăluiri despre facultatea în străinătate. Cum este susținut Aris de către familie

Aris, fiul Andreei Esca, a absolvit liceul în vara lui 2021 și în același an a plecat la facultate în Barcelona. Tânărul se bucură din plin de viața de student și a declarat că are parte de toată susținerea familiei. Ba mai mult, prezentatoarea TV își ajută fiul cu tot ce poate și chiar îi trimite mâncare din România tocmai până în Spania. Aris studiază acum la o facultate de business din Barcelona, fiind interesat de lumea afacerilor.

Invitat în emisiunea lui „La Măruță”, Aris a dezvăluit cum este viața de student în străinătate. Tânărul, care se ferește în general de lumina reflectoarelor, a recunoscut că de multe ori îi este dor de casă, însă familia lui găsește modalități prin care să-i amintească de momentele petrecute acasă. Astfel, Andreea Esca îi trimite lui Aris mâncare din România, pregătindu-i preparatele lui favorite, așa cum ea știe să le facă.

Tânărul a recunoscut că, deși i se face dor de familie, el se gândește și la mâncarea făcută de mama lui. Prin urmare, cu toate că locuiește acum într-unul dintre cele mai apreciate orașe din Europa, nimic nu înlocuiește preparatele făcute de vedetă acasă, motiv pentru care Andreea Esca îi trimite tocmai de la București salată de vinete sau tartă de praz.

„M-am mutat în Barcelona. Mai am o lună de vacanță și după mă întorc. Îmi place foarte mult, dar e prima dată când am stat atât de mult departe de casă și mi-am dat seama că îmi e dor de familie. Patru luni am stat cel mai mult fără să-i văd. I-am zis să-mi trimită salată de vinete prin curier și mi-a adus-o”, a mărturisit Aris.